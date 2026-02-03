M jak miłość, odcinek 1907: Rozpacz Zduńskich po śmierci Franki! Tak Kinga i Piotrek otoczą Pawła opieką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku "M jak miłość" Paweł po operacji Franki usłyszy najtragiczniejszą wiadomość w swoim życiu! Wszystko przez to, że lekarzom nie uda się uratować życia jego żony, której po ostatnim spotkaniu z nim, Antosiem (Mark Myronenko) i Marysią (Małgorzata Pieńkowska) pęknie tętniak jeszcze przed planowanym zabiegiem. I wówczas po potwierdzeniu najgorszego góralka już momentalnie wyląduje na bloku, ale niestety w trakcie zabiegu jej serce się zatrzyma i już nie ruszy.

Oczywiście, w 1907 odcinku "M jak miłość" lekarze będą próbować przywrócić krążenie, ale już im się to nie uda! Franka umrze na stole operacyjnym, a medyk będzie musiał przekazać Pawłowi dramatyczną informację o tym, że jego żona nie żyje!

- Bardzo mi przykro... Próbowaliśmy wszystkiego. Reanimowaliśmy ją, ale niestety... Nie udało się... - powie mu lekarz.

Tak Piotrek i Kinga pocieszą Pawła po śmierci Franki w 1907 odcinku "M jak miłość"!

Tuż po słowach medyka w 1907 odcinku "M jak miłość" do zszokowanego Pawła podejdzie Piotrek, który ze łzami w oczach złapie swojego brata bliźniaka za ramiona i zacznie pocieszać. A tuż po nim do wdowca podejdzie i rozpłakana Kinga, która od razu rzuci się szwagrowi w objęcia. Zduńscy pogrążą się w ogromnym bólu, smutku i rozpaczy, a Paweł w szoku, z resztą tak samo jak Marysia, która nawet nie będzie wiedzieć, jak zareagować.

Ale po chwili w 1907 odcinku "M jak miłość" w końcu dojdzie i do niego, że jego żona nie żyje, gdy zobaczy, jak Franka ucieka przed nim w głąb wiejskiej drogi w Grabinie, gdzie wymarzyła sobie swój dom i swoją przyszłość z Pawłem i Antosiem, która w jednej chwili momentalnie się skończy. A Zduński nie będzie mógł nic z tym zrobić...

Zduński pęknie dopiero po miesiącu od śmierci żony w 1908 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1907 odcinku "M jak miłość" i oczy Pawła się zeszklą, a Zduński także będzie już bliski ogromnej rozpaczy. Jednak finalnie wdowiec stłumi te emocje i będzie je w sobie dusił przez kolejny miesiąc po śmierci i pogrzebie Franki. Aż w końcu i on pęknie, gdy zobaczy pożegnalne filmiki ze swoją zmarłą już żoną...

I wtedy w 1908 odcinku "M jak miłość" jeszcze bardziej niż kiedykolwiek dojdzie do niego, że nie ma już jego ukochanej żony i ich wspólnych planów na przyszłość, które bez Franki już nic nie będą dla niego znaczyć...