M jak miłość, odcinek 1907: Lekarz przekaże Pawłowi tragicznie wieści! Nie uratuje życia Franki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Paweł, Kinga i Marysia wrócą do szpitala w towarzystwie Piotrka, ale już nie po to, aby wspierać przed operacją tętniaka aorty Frankę, a Pawła! Wszystko przez to, że po ich wcześniejszych spotkaniach z góralką i powrocie na Deszczową, stan Zduńskiej dramatycznie się pogorszy, a ukochana Zduńskiego zacznie odczuwać silny ból, a jej ciśnienie gwałtowanie się podniesie! I właśnie wtedy pęknie jej tętniak aorty!

Oczywiście, w 1907 odcinku „M jak miłość” Franka natychmiast otrzyma pomoc, gdyż pielęgniarka od razu zaalarmuje lekarza, który zadecyduje o zabraniu żony Pawła na blok operacyjny. I w efekcie Zduńska przejdzie zabieg szybciej niż pierwotnie miała. Tyle tylko, że wówczas i ona i medycy będą już w zupełnie innym położeniu, gdyż jeszcze bardziej niż wcześniej będzie liczył się czas, bo tętniak już się rozleje!

Lekarz powie Pawłowi o śmierci Franki w 1907 odcinku „M jak miłość”!

W 1907 odcinku „M jak miłość” zaalarmowani Zduńscy i Rogowska natychmiast zjawią się w szpitalu, gdzie już cali zdenerwowani będą oczekiwać na finał operacji Franki przed blokiem operacyjnym. Tym bardziej, że w tym momencie zaczną spełniać się złe sny i przeczucia Zduńskiej, które niestety okażą się prorocze.

Wszystko przez to, że po zakończonej operacji w 1907 odcinku „M jak miłość” w końcu wyjdzie do nich lekarz, który przekaże Pawłowi najtragiczniejsze wieści. A mianowicie, że jego żona nie żyje, bo medykom, mimo ogromnych wysiłków i dramatycznej walki o jej życie, nie uda się uratować Franki! Zduńska umrze, a on straci żonę, a Antoś (Mark Myronenko) matkę...

Zduński nie będzie mógł uwierzyć w śmierć żony w 1907 odcinku „M jak miłość”!

Wiadomość o śmierci Franki w 1907 odcinku „M jak miłość” będzie ogromnym szokiem, jak i wstrząsem dla Pawła. I nic dziwnego, gdyż przecież do końca będzie wierzył, że jego żona przeżyje i tym razem pokona wszelkie przeciwności losu, tak jak do tej pory. Ale niestety tą walkę boleśnie doświadczona Zduńska już przegra. I wówczas to jej mężowi przyda się wsparcie.

I oczywiście w 1907 odcinku „M jak miłość” otrzyma je od brata bliźniaka, który nie zostawi go w tak trudniej chwili. Dokładnie tak samo jak matka czy szwagierka. Jednak finalnie Kinga wcale się nie popisze, a Marysia i Piotrek już nie zdołają powstrzymać Pawła przed najgorszym po śmierci Franki...