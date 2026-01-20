M jak miłość, odcinek 1908: Kinga zniszczy walkę Pawła po śmierci Franki! To przez nią już kompletnie się załamie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” Paweł już od miesiąca będzie walczył o to, aby nie załamać się po śmierci Franki. Szczególnie, że po jej odejściu nie zostanie całkiem sam, gdyż będzie miał Antosia, dla którego będzie musiał być i ojcem i matką. I choć oczywiście, Zduński będzie mógł liczyć na wsparcie Marysi (Małgorzata Pieńkowska), którą jego żona jeszcze o to poprosi przed swoją śmiercią, jak i Barbary (Teresa Lipowska), która w końcu będzie musiała dowiedzieć się o jej śmierci czy Kingi, to niestety ta ostatnia zbyt dobrze na niego nie podziała!

A to dlatego, że to właśnie Zduńska w 1908 odcinku „M jak miłość” jednym ruchem zaprzepaści wszystko, co Pawłowi udało się wypracować przez miesiąc, aby przetrwać w tym najgorszym dla niego momencie. A zatem, co takiego zrobi jego bratowa?

Kinga pokaże Pawłowi filmiki, które Franka nagra dla niego jeszcze przed śmiercią w 1908 odcinku „M jak miłość”!

Zdradzamy, że w 1908 odcinku „M jak miłość” Kinga przekaże Pawłowi nagrania, które Franka nagra dla niego jeszcze przed swoją śmiercią. W jednym z nich przerażona góralka nawiąże do swojej operacji, której straszliwie będzie się bać, ale do której niestety nawet nie dojdzie, gdyż Zduńska umrze jeszcze tuż przed nią, gdy pęknie jej tętniak aorty.

- Strasznie się boję tej operacji... - powie Franka.

I wówczas w 1908 odcinku „M jak miłość” Paweł już nie wytrzyma. I nic dziwnego, gdyż w jednej chwili wrócą do niego najgorsze wspomnienia z momentu, w którym straci swoją ukochaną żonę, dla której budował ich wspólny dom i wierzył, że po zabiegu wrócą do niego razem. Ale niestety tak się nie stanie, co Kinga boleśnie mu przekona!

Bratowa doprowadzi Zduńskiego do upadku w 1908 odcinku „M jak miłość”!

Do tego stopnia, że w 1908 odcinku „M jak miłość” Zduński już nie zdoła utrzymać emocji na wodzy i pęknie, gdyż to one wezmą górę. Paweł zareaguje bardzo nerwowo i wybuchnie tak silnym gniewem, z którym kompletnie sobie nie poradzi! A to dlatego, że w końcu zniknie!

Co stanie się z Pawłem w 1908 odcinku „M jak miłość”? Czy przez Kingę, Zduński znów wróci do picia i stoczy się na samo dno? A może, gdy ochłonie to wróci i zdoła wrócić do tego, co udawało mu się przez miesiąc? A może Zduńska zaprzepaści to już na dobre? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!