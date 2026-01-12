M jak miłość, odcinek 1905: Paweł będzie pewien, że Franka przeżyje operację! Dlatego każe Marysi zachować milczenie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku „M jak miłość” Paweł zajrzy do rodzinnego domu Mostowiaków, aby zawiadomić Marysię o kolejnej operacji Franki, gdy lekarze zdiagnozują u niej tętniakowe poszerzenie aorty. I choć będzie to zabieg obarczony ryzykiem, o czym dowie się i sam Zduński po rozmowie z kardiochirurgiem, to jednak będzie on konieczny, gdyż w przeciwnym razie tętniak aorty będzie mógł pękną i się rozlać, co groziłoby już nie tylko uszkodzeniem mózgu, ale nawet i śmiercią! A tego Zduńscy będą woleli uniknąć i stąd góralka zdecyduje poddać się operacji.

Szczególnie, że jeszcze w 1905 odcinku „M jak miłość” Franka sama będzie dobrej myśli i naprawdę nieźle będzie się trzymać. Do tego stopnia, że sama zacznie uspokajać Pawła, przez co i on nieco spuści z tonu i zjawi się w Grabinie, aby powiedzieć o tym wyłącznie Marysi, żeby Barbara "bez sensu" się nie denerwowała!

- Tylko nie mów na razie babci, OK?... - poprosi ją Paweł.

Paweł uspokoi Marysię przed operacją Franki w 1905 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1905 odcinku „M jak miłość” Marysia najpewniej przystanie na prośbę syna. Tym bardziej, gdy dowie się, co dolega France i jakie mogłyby być konsekwencje w przypadku, gdyby jej synowa nie zdecydowała się na ten zabieg.

- ...Tętniak? - spyta Marysia.

- Tak. I dlatego trzeba go operować, żeby wykluczyć ryzyko pęknięcia... Franka dzielnie się trzyma, prosiła, żebyśmy też zachowali spokój... - przekaże matce Zduński.

I choć w 1905 odcinku „M jak miłość” France ustami Pawła uda się uspokoić swoich najbliższych, to jednak spokój Zduńskiej wcale nie potrwa długo! Wszystko przez to, że po zjawieniu się na badaniach przed operacją i kolejnej rozmowie z kardiochirurgiem góralka będzie się już tak strasznie denerwować, że będzie już nawet bliska paniki.

Zduńska nie dożyje planowanej operacji w 1907 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1907 odcinku "M jak miłość" to Paweł, Marysia i Kinga (Katarzyna Cichopek) zaczną ją uspokajać na chwilę przed operacją, przez którą Franka będzie mieć już naprawdę złe przeczucia. I niestety właśnie te jej się sprawdzą, gdyż jeszcze przed planowanym zabiegiem, a tuż po rozmowie, która jednocześnie okaże się i pożegnaniem z najbliższymi, dojdzie do najgorszego i Zduńskiej pęknie tętniak!

W 1907 odcinku "M jak miłość" lekarze od razu rzucą się France na pomoc, ale niestety jej życia tym razem już nie uda się uratować. Zduńska umrze, pogrążając Pawła, Marysię, Kingę, a także resztę rodziny i znajomych w ogromnym smutku, rozpaczy i żałobie. W tym także i Barbarę, która w ogóle nie będzie tego świadoma...

