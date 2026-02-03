M jak miłość. Franka umrze, a Paweł będzie z Agnes? Córka Rogowskiego zajmie miejsce Zduńskiej w rodzinie! To nie przypadek, że uratował jej życie - ZDJĘCIA

Z kim będzie Paweł w "M jak miłość" po śmierci Franki? Agnes mocną kandydatką na kolejną ukochaną Zduńskiego

Kto zajmie miejsce zmarłej Franki przy Pawle i Antosiu w "M jak miłość"? Małą zapowiedź tego, jak mogą się potoczyć losy Zduńskich po śmierci Franki mieliśmy już w 1906 odcinku serialu, który został wyemitowany w poniedziałek, 2.02.2026 r. Właśnie wtedy Paweł uratował Agnes życie, ocalił ją z rąk nieobliczalnego byłego kochanka Martina (Paweł Izdebski), który chciał ją zabić. Ale to oznacza, że od tego momentu połączył ich coś więcej?

Bez wątpienia śmierci Franki w 1907 odcinku "M jak miłość" (emisja w TVP2 we wtorek, 3.02.2026 r.) to tak bolesny cios dla Pawła, że nie pozbiera się szybko z żałoby po stracie żony. O ile w ogóle podniesie się na tyle, by w przyszłości znów się zakochać, ułożyć sobie życie na nowo i znaleźć matkę dla Antosia.

Póki co dalsze losy Pawła i jego syna rysuje się raczej w ciemnych barwach. Ból po śmierci Franki będzie dla Zduńskiego tak przytłaczający, że już po pogrzebie w 1908 odcinku "M jak miłość" zostawi dziecko i wyjedzie na wiele dni, by w samotności cierpieć po stracie ukochanej. Zobacz też: M jak miłość. Dominika Kachlik odeszła z serialu i pokazała jak wyglądało jej pożegnanie z Franką - WIDEO

Jednak to, co wydarzyło się w 1906 odcinku "M jak miłość" między Pawłem i Agnes pozwala przypuszczać, że właśnie córka Artura Rogowskiego za jakiś czas wypełni pustkę w sercu Zduńskiego po śmierci Franki i to właśnie ona zastąpi mu zmarłą żonę. Wielu widzów serialu nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo przecież to nie może być przypadek, że Agnes zawdzięcza życie właśnie Pawłowi.

Sporo kontrowersji może jednak wzbudzać fakt, że jeśli Agnes zajmie miejsce zmarłej Franki w "M jak miłość" w życiu i rodzinie Pawła, to może to wyglądać dość dziwne. Powód? Jest przecież córka jego ojczyma! Nawet Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zauważyła, że Paweł jest dla Agnes jak przyrodni brat. Mimo że nie łączą ich żadne więzy krwi, Rogowski jest ojczymem Zduńskiego, a Marysia została macochą Agnes.

Tak fani "M jak miłość" komentują możliwy romans Pawła i Agnes!

Po publikacji na profilu SuperSeriale na Facebooku zdjęcia Pawła i Agnes ze sceną, jak uratował jej życie w 1906 odcinku "M jak miłość" od razu posypały się komentarze widzów, którzy przewidują romans tych bohaterów.

