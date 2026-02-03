M jak miłość. Dominika Kachlik potwierdza śmierć Franki! Pokazała wymowne pożegnalne nagranie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku "M jak miłość" Franka umrze, a Dominika Kachlik po 6 latach pożegna się z kultowym serialem TVP2! Zduńska nie doczeka planowanej operacji, gdyż po swoim ostatnim spotkaniu z mężem Pawłem (Rafał Mroczek), synkiem Antosiem (Mark Myronenko) i teściową Marysią (Małgorzata Pieńkowska) pęknie jej tętniak aorty! Góralka momentalnie poczuje silny ból, a jej ciśnienie zacznie szaleć.

Oczywiście, w 1907 odcinku "M jak miłość" pielęgniarka (Anna Andrzejewska) od razu wezwie lekarza (Grzegorz Gadziomski), który po potwierdzeniu najgorszej diagnozy od razu zabierze pacjentkę na blok operacyjny i wraz z zespołem rozpocznie dramatyczną walkę o jej życie, to niestety ją przegra. Wszystko przez to, że serce Zduńskiej nagle się zatrzyma, a lekarzom już nie uda się przywrócić krążenia! Góralka umrze, osieroci Antosia, a Paweł zostanie wdowcem...

Tak Dominika Kachlik potwierdziła swoje odejście z "M jak miłość" i śmierć Franki!

I choć nasz portal SuperSeriale.se.pl podał tą informację jako pierwszy już na początku stycznia, to dopiero teraz na dzień przed śmiercią Franki w ",M jak miłość", Dominika Kachlik oficjalnie ją potwierdziła. Co prawda, tuż po publikacji naszego artykułu o odejściu Zduńskiej z "M jak miłość, aktorka już zabrała głos, gdy zaczęły rozpisywać się o tym i inne portale, a fani zaczęli dopytywać samą zainteresowaną, czy góralka faktycznie umrze.

Jednak wtedy ona ani oficjalnie tego nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła. A jedynie poprosiła widzów, aby sami poczekali do emisji 1907 odcinka, który wypadnie już 3.02.2026 roku. Ale sama na dzień przed jego emisją opublikowała na swoim Instagramie wymowne nagranie, którym już potwierdziła śmierć Franki!

- 3.02. 🤍 - skomentowała Dominika Kachlik nagranie, które widzowie zobaczą na samym wstępie 1907 odcinka "M jak miłość" jako proroczy sen Marysi, w którym Franka przekazuje na jej ręce zapłakanego Antosia, a sama odchodzi.

Symboliczne komentarze po śmierci Franki w "M jak miłość"!

A białe serce w opisie daty nie jest przypadkowe, bo nie tylko oznacza nowy początek dla Antosia i Pawła po śmierci Franki w 1907 odcinku "M jak miłość", ale także i tęsknotę samej aktorki za swoją zmarłą bohaterką, w którą wcielała się przez 6 lat.

Symboliczny jest tutaj także komentarz od Telewizji Polskiej, która z jednej strony płacze z powodu śmierci Franki i odejścia Dominiki Kachlik z M jak miłość", a także wyrazą jej ogromną wdzięczność za 60letnią kreację jej postaci.

- 😭🫶🏻 - napisała Telewizja Polska.