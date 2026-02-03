M jak miłość, odcinek 1907: To ostatnie słowa Franki przed śmiercią. Wypowie je tylko do jednej osoby - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-02-03 21:19

W 1907 odcinku "M jak miłość" Franka umrze, a Dominika Kachlik po 6 latach pożegna się z obsadą kultowego serialu. Zduńska umrze na stole operacyjnym po pęknięciu tętniaka aorty, który rozleje się jeszcze przed jej planowanym zabiegiem! Ale nim do tego dojdzie, to w 1907 odcinku "M jak miłość" żona Pawła (Rafał Mroczek) jeszcze zdąży ostrzec przed tym pielęgniarkę (Anna Andrzejewska)! Jakie będą jej ostatnie słowa, które usłyszy już tylko ta kobieta? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka nagle gorzej się poczuje po swoim ostatnim spotkaniu z Pawłem, Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i Antosiem (Mark Myronenko). Tuż po wyjściu Rogowskiej, której jeszcze przypomni o jej obietnicy, że w razie jej śmierci zajmie się chłopcem, Zduńska poczuje silny ból, a jej ciśnienie się podniesie. Góralka od razu chwyci się pod klatką piersiową, a po chwili w jej sali zjawi się także zaalarmowana pielęgniarka.

W 1907 odcinku „M jak miłość” kobieta od razu podejdzie do Franki, która już będzie zwijać się z bólu. A to dlatego, że z każdą chwilą jej stan będzie się coraz bardziej pogarszał! A wszystko przez to, że jeszcze przed planowanym, zabiegiem pęknie jej tętniak aorty, który zacznie się rozlewać po reszcie organów i powodować coraz większy ból!

- Co się dzieje? - zapyta ją pielęgniarka.

To będą ostatnie słowa wypowiedziane przez Frankę przed śmiercią w 1907 odcinku „M jak miłość"!

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka jeszcze zdoła wydusić z siebie, co czuje, a także wskazać miejsce, gdzie dokładnie ją boli. I wówczas pielęgniarka natychmiast zacznie wołać lekarza (Grzegorz Gadziomski), gdyż zda sobie sprawę, że Zduńska może być już w stanie zagrażającym życiu! Szczególnie, jeśli pęknie jej tętniak aorty, a wszystkie objawy zaczną na to wskazywać!

- Bardzo źle się czuję. Boli mnie - wyzna jej ostatkami sił Franka.

- W którym dokładnie miejscu? - dopyta ją pielęgniarka.

- Tutaj - zdoła jeszcze wskazać Zduńska.

- Doktorze! - krzyknie kobieta, wybiegając z sali.

Oczywiście, w 1907 odcinku „M jak miłość” lekarz od razu zjawi się na sali nieprzytomnej już Franki i zarządzi dalsze kroki. Tym bardziej, że ciśnienie Zduńskiej radykalnie się podniesie, w związku z czym już zacznie liczyć się czas!

- Ciśnienie 200 na 120 - powie mu pielęgniarka.

- Proszę przygotować leki hipotensyjne. I jedziemy z nią na angio-TK klatki. Jeżeli tętniak pękł, to natychmiast na blok. Jedziemy - zarządzi lekarz.

Serce Zduńskiej zatrzyma się na stole operacyjnym po pęknięciu tętniaka aorty w 1907 odcinku „M jak miłość”!

I niestety w 1907 odcinku „M jak miłość” jego obawy się potwierdzą, gdyż tętniak aorty Franki faktycznie pęknie. I wówczas Zduńska od razu trafi już na stół operacyjny, gdzie lekarz rozpoczną dramatyczną walkę o jej życie, bo jej ciśnienie zacznie już drastycznie spadać. Ale niestety ją przegrają, gdyż serce góralki nagle się zatrzyma, a im już nie uda się przywrócić krążenia.

- Tracimy ją! - krzyknie anestezjolog.

- Cholera jasna, skalpel! Szybko! - powie lekarz.

- Zatrzymanie akcji serca... - doda po chwili.

W 1907 odcinku „M jak miłość” tuż po zabiegu lekarz wyjdzie do Pawła, Marysi, Piotrka (Marcin Mroczek) i Kingi (Katarzyna Cichopek) i przekaże im najtragiczniejszą wiadomość o śmierci Franki. Zduńska umrze na stole operacyjnym po pęknięciu tętniaka, a Dominika Kachlik po 6 latach tak pożegna się z obsadą kultowego serialu...

M jak miłość, odcinek 1907: Takie będą ostatnie słowa Franki! To powie na chwilę przed śmiercią - ZDJĘCIA
40 zdjęć
Kulisy „M jak miłość”. Sprawdzą się złe przeczucia Franki

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1908: Paweł odda syna Marysi po śmierci Franki! Antoś zac…
M jak miłość ZWIASTUN. Śmierć Franki podczas operacji. Tak Paweł dowie się, że jego żona nie żyje