M jak miłość, odcinek 1907: To ostatnie słowa Franki przed śmiercią. Wypowie je tylko do jednej osoby - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka nagle gorzej się poczuje po swoim ostatnim spotkaniu z Pawłem, Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i Antosiem (Mark Myronenko). Tuż po wyjściu Rogowskiej, której jeszcze przypomni o jej obietnicy, że w razie jej śmierci zajmie się chłopcem, Zduńska poczuje silny ból, a jej ciśnienie się podniesie. Góralka od razu chwyci się pod klatką piersiową, a po chwili w jej sali zjawi się także zaalarmowana pielęgniarka.

W 1907 odcinku „M jak miłość” kobieta od razu podejdzie do Franki, która już będzie zwijać się z bólu. A to dlatego, że z każdą chwilą jej stan będzie się coraz bardziej pogarszał! A wszystko przez to, że jeszcze przed planowanym, zabiegiem pęknie jej tętniak aorty, który zacznie się rozlewać po reszcie organów i powodować coraz większy ból!

- Co się dzieje? - zapyta ją pielęgniarka.

To będą ostatnie słowa wypowiedziane przez Frankę przed śmiercią w 1907 odcinku „M jak miłość"!

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka jeszcze zdoła wydusić z siebie, co czuje, a także wskazać miejsce, gdzie dokładnie ją boli. I wówczas pielęgniarka natychmiast zacznie wołać lekarza (Grzegorz Gadziomski), gdyż zda sobie sprawę, że Zduńska może być już w stanie zagrażającym życiu! Szczególnie, jeśli pęknie jej tętniak aorty, a wszystkie objawy zaczną na to wskazywać!

- Bardzo źle się czuję. Boli mnie - wyzna jej ostatkami sił Franka.

- W którym dokładnie miejscu? - dopyta ją pielęgniarka.

- Tutaj - zdoła jeszcze wskazać Zduńska.

- Doktorze! - krzyknie kobieta, wybiegając z sali.

Oczywiście, w 1907 odcinku „M jak miłość” lekarz od razu zjawi się na sali nieprzytomnej już Franki i zarządzi dalsze kroki. Tym bardziej, że ciśnienie Zduńskiej radykalnie się podniesie, w związku z czym już zacznie liczyć się czas!

- Ciśnienie 200 na 120 - powie mu pielęgniarka.

- Proszę przygotować leki hipotensyjne. I jedziemy z nią na angio-TK klatki. Jeżeli tętniak pękł, to natychmiast na blok. Jedziemy - zarządzi lekarz.

Serce Zduńskiej zatrzyma się na stole operacyjnym po pęknięciu tętniaka aorty w 1907 odcinku „M jak miłość”!

I niestety w 1907 odcinku „M jak miłość” jego obawy się potwierdzą, gdyż tętniak aorty Franki faktycznie pęknie. I wówczas Zduńska od razu trafi już na stół operacyjny, gdzie lekarz rozpoczną dramatyczną walkę o jej życie, bo jej ciśnienie zacznie już drastycznie spadać. Ale niestety ją przegrają, gdyż serce góralki nagle się zatrzyma, a im już nie uda się przywrócić krążenia.

- Tracimy ją! - krzyknie anestezjolog.

- Cholera jasna, skalpel! Szybko! - powie lekarz.

- Zatrzymanie akcji serca... - doda po chwili.

W 1907 odcinku „M jak miłość” tuż po zabiegu lekarz wyjdzie do Pawła, Marysi, Piotrka (Marcin Mroczek) i Kingi (Katarzyna Cichopek) i przekaże im najtragiczniejszą wiadomość o śmierci Franki. Zduńska umrze na stole operacyjnym po pęknięciu tętniaka, a Dominika Kachlik po 6 latach tak pożegna się z obsadą kultowego serialu...

Kulisy „M jak miłość”. Sprawdzą się złe przeczucia Franki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.