M jak miłość, odcinek 1907: Ostatnie pożegnanie Franki i Pawła! Śmierć na zawsze rozdzieli Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Paweł, Piotrek (Marcin Mroczek), Kinga (Katarzyna Cichopek), Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Antoś (Mark Myronenko) zjawią się w szpitalu przed operacją Franki, aby nieco ją wesprzeć. Tym bardziej, że góralka zacznie się już straszliwie obawiać zabiegu. Szczególnie, że tuż przed nim zacznie mieć złe przeczucia. Ale jej bliscy zrobią wszystko, aby postarała się myśleć zupełnie inaczej!

A zwłaszcza Paweł, który w 1907 odcinku „M jak miłość” będzie przekonany, że żona poradzi sobie i z tętniakiem aorty, skoro przeżyła już wypadek samochodowy, spowodowany przez Dominika Walata (Bartosz Surówka) czy postrzał kochanka Lilki (Monika Mielnicka), Ethana (Paweł Roman)! Jednak tym razem będzie inaczej, a Zduński nie będzie świadomy, że widzi, słyszy i czuje Frankę po raz ostatni...

Tak będą wyglądały ostatnie chwile Franki i Pawła przed śmiercią Zduńskiej w 1907 odcinku „M jak miłość”!

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka i Paweł tuż przed operacją zostaną na chwilę sam na sam. To właśnie wtedy dojdzie do ich pożegnania, które niestety okaże się tym ostatnim. I choć nic nie będzie zwiastowało nadchodzącej tragedii, to niestety wówczas małżonkowie spędzą ze sobą ostatnie chwile razem - wtuleni, wpatrzeni i zakochani w sobie jak nigdy.

A to dlatego, że po serii spotkań z najbliższymi w 1907 odcinku „M jak miłość” Zduńskiej niespodziewanie pęknie tętniak i to jeszcze przed planowanym zabiegiem! Oczywiście, wówczas lekarze od razu rzucą się na pomoc France, ale niestety już nie uda im, się uratował żony Pawła. Góralka umrze, a Zduński tym razem straci ją już na zawsze...

Zduński nie będzie mógł uwierzyć w śmierć żony w 1907 odcinku „M jak miłość”!

W 1907 odcinku „M jak miłość” Paweł nie będzie mógł uwierzyć w śmierć Franki. I nic dziwnego, gdyż chwilę wcześniej jeszcze będzie tulił swoją ukochaną żonę w ramionach, a po chwili już jej nie będzie ani przy nim, ani przy Antosiu, ani reszcie rodziny.

Odejście Zduńskiej w 1907 odcinku „M jak miłość” będzie prawdziwym wstrząsem dla jej męża, który kompletnie nie będzie się spodziewał tego, że ich spotkanie przed jej planowanym zabiegiem, będzie ostatnim. A on już nigdy więcej nie przytuli swojej żony, nie porozmawia z nią, ani nie poczuje jej zapachu. Tak samo jak malutki Antoś...

