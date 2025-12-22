M jak miłość, odcinek 1900: Podejrzane urodziny Iwony. Aneta i Olek znów znajdą się w centrum szokującego zamieszania - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1900 odcinku „M jak miłość” Iwona obudzi się w dniu swoich urodzin z ciężkim sercem. Brak życzeń i dziwne zachowanie Jerzego sprawią, że kobieta uzna, iż nikt o niej nie pamięta. W jej głowie od razu pojawią się czarne scenariusze, a myśl o kolejnym kryzysie w związku tylko pogłębi rozgoryczenie.

Rozżalona Iwona nie będzie miała pojęcia, że jej smutek jest wynikiem starannie zaplanowanej mistyfikacji. Jerzy, wspólnie z Anetą, od samego rana będzie bowiem szykował urodzinową niespodziankę.

Mieszkanie Chodakowskich zamieni się w salę imprezową

To właśnie u Anety i Olka odbędzie się przyjęcie, o którym Iwona nie ma najmniejszego pojęcia. W 1900 odcinku „M jak miłość” w mieszkaniu Chodakowskich pojawią się balony, kolorowe dekoracje i urodzinowe ozdoby. Wszystko zostanie przygotowane tak, by jubilatka do ostatniej chwili niczego się nie domyślała. Na imprezie nie zabraknie także Boryska (Tymon Szkopek), ukochanego wnuka Iwony, który sprawi jej ogromną radość. Pojawią się również Kama (Michalina Sosna) i Marcin (Mikołaj Roznerski), co tylko podkręci atmosferę spotkania.

Wielkie nieporozumienie z urodzinami Iwony w 1900 odcinku "M jak miłość"

Choć Iwona początkowo będzie wściekła i rozczarowana, wszystko zmieni się w jednej chwili. Gdy odkryje prawdę o urodzinowej niespodziance, jej humor obróci się o sto osiemdziesiąt stopni. Dla zabawy jubilatka przebierze się nawet w perukę, dając się porwać imprezowemu nastrojowi. Złość i żal ustąpią miejsca śmiechowi, wzruszeniu i poczuciu, że jednak jest ważna i kochana. Jerzy udowodni, że choć znów nie popisał się komunikacją, jego intencje były dobre.

W 1900 odcinku „M jak miłość” podejrzane urodziny Iwony zamienią się w jedno z najcieplejszych i najbardziej zaskakujących wydarzeń w życiu mamy Chodakowskiej. Aneta i Olek po raz kolejny znajdą się w centrum rodzinnego zamieszania.

