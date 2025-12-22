M jak miłość, odcinek 1899: Odmieniona Magda i Andrzej pożegnają siedlisko! To ostatnie chwile Budzyńskich w Grabinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1899 odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej pożegnają się z siedliskiem. Przeżyli tam piękne chwile, ale ostatecznie wyszło na jaw, że Budzyńska wraca do pracy w kancelarii w Warszawie, a dochody z prowadzenia małego pensjonatu były za niskie, by utrzymać posiadłość. To Andrzej wystawił ofertę sprzedaży, co zauważył Bartek (Arkadiusz Smoleński). Ogrodnik połączył fakty, uznał, że to idealna okazja dla niego i Doroty (Iwona Rejzner), by stać się nowymi właścicielami siedliska w Grabinie. Kawecka stwierdziła przecież, że uważa sprzedaż rezydencji za błąd i nie chce wynosić się z Grabiny.

Siedlisko przejdzie z rąk Magdy i Andrzeja do rąk Doroty i Bartka

Już w 1899 odcinku "M jak miłość", czyli ostatnim w 2025 r., widzowie zobaczą pożegnanie Budzyńskich z siedliskiem. Bartek z Dorotą powoli zadomowią się w nowym miejscu. Urządzą małe spotkanie dla bliskich, a w pięknym ogrodzie pojawi się m.in. Jagoda (Katarzyna Kołeczek) z Tadziem (Bartłomiej Nowosielski). Budzyńscy z rozczuleniem spojrzą na siedlisko, przekonani jednak, że trafia w dobre ręce dobrych ludzi. Tym bardziej, że Magda nie miała ostatnio łatwego czasu. Wylądowała w areszcie, skąd wyszła zwycięsko. Odmieniona, w zwiewnej sukience i z ciepłym uśmiechem na ustach, będzie żegnała się z siedliskiem.

Ostatnie chwile Magdy i Andrzeja w siedlisku w 1899 odcinku "M jak miłość"

- Już dałam Dorocie klucze, jest taka szczęśliwa - powie Magda. - Tylko ja mam tyle wspomnień związanych z tym miejscem, byłam taka szczęśliwa. Jak z Nadią sadziłyśmy maliny, z Maćkiem, z tobą... Każde miejsce tutaj mi się z czymś kojarzy - wyzna Budzyńska.

- Mnie też nie jest łatwo to zostawiać - przyzna Andrzej.

- No nic, nieważne gdzie, ważne, że razem - uzna Magda. - Może to jest dobry moment, by wyjść po angielsku, co ty na to? Niech mają swój dom, swoich gości, swoje życie - zaproponuje Magda i razem z mężem faktycznie znikną z siedliska po cichu. Oddalą się, by budować swoją przyszłość w Warszawie, gdzie od dawna mają mieszkanie.

- Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, by może ostatni raz, nad rzeką... - zaproponuje Andrzej i tym sposobem ich historia w siedlisku dobiegnie końca.

M jak miłość. Magda w areszcie u kresu sił. Budzyński i Marcin znajdą sposób, by ją uwolnić