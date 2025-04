M jak miłość, odcinek 1861: Dorota znów ucieknie przed Bartkiem i wróci do Stanów! Nigdy już nie będą razem? - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota ucieknie przed Bartkiem w 1861 odcinku "M jak miłość", chociaż los da im szansę na spotkanie po wielu miesiącach rozłąki. Czy to w ogóle możliwe, że nie zauważy męża, który wypatrzy ją na jednej z ulic w Warszawie? Co prawda pierwsza reakcja Bartka na widok Doroty będzie taka, że pomyśli, że to jakieś przywidzenia, że inna kobieta, blondynka, łudząco podobna do jego ukochanej, spaceruje chodnikiem. Kiedy zdezorientowany Lisiecki pobiegnie za Dorotą, ona zniknie, jakby rozpłynie się w powietrzu.

Bartek zauważy Dorotę, ale w 1861 odcinku "M jak miłość" pomyśli, że to zjawa!

Do Bartka dotrze, że w 1861 odcinku "M jak miłość", że tęsknota za Dorotą wpędza go w coraz większy psychiczny obłęd, że widzie żonę, czuje jej obecność, nawet wtedy, gdy jej obok niego nie ma!

- Bartek żyje na ekstremalnym emocjach. Nie może się uporać z tym przeczuciem. Zaczyna wątpić w swoje zmysły. Przestaje ufać sobie, swoim zmysłom, swojemu rozsądkowi - przyznał Arkadiusz Smoleński w "Kulisach serialu M jak miłość, przed którym kolejne trudne sceny w nadchodzących odcinkach.

Dorota w 1861 odcinku "M jak miłość" wróci do USA na leczenie w szpitalu w Bostonie

Co zrobi Dorota w 1861 odcinku "M jak miłość"? Najpierw spotka się z przyjaciółką Adą (Marta Lewandowska), która pomoże jej ukryć się przed Bartkiem, której zwierzy się z tego, jak bardzo cierpi z powodu męża, bo związał się z Natalką (Dominika Suchecka).

-Nie wiem, co sobie wyobrażałam... Że będzie na mnie czekał do końca świata - Dorota popłacze się przy Adzie.

Potem wsiądzie do taksówki, pojedzie na lotnisko i znów wyleci do USA. Bo przecież będzie musiała dokończyć leczenie w szpitalu w Bostonie. Lekarz Doroty, George Davies (Richard Berkley), wypuścił ją ze szpitala tylko na kilkudniową przepustkę. Czeka ją ciąg dalszy terapii, by wreszcie pokonała raka - złośliwego guza mózgu.

Bartek w 1861 odcinku "M jak miłość" nie wybaczy Dorocie, że znów przed nim uciekła

Nie dość, że w 1861 odcinku "M jak miłość" Bartek nie odzyska Doroty, to jeszcze uświadomi sobie, że nawet jeśli wróciła do Polski, z jakiegoś powodu nie chce go widzieć. A tego najpewniej nie wybaczy ukochanej.

- Czy czas leczy rany? Oczywiście czas układa sprawy jakoś, ale czy prędko zabliźni tę ranę? Nie wiem, raczej nie... - zapowiedział Smoleński.

