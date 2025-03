M jak miłość, odcinek 1857: Dorota nie pokaże się Bartkowi! Zobaczy jak nosi Natalkę na rękach i straci go na zawsze? - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1857: Dorota odezwie się do Bartka, ale ją zignoruje! Przestanie odbierać telefony od żony - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Doroty do Grabiny miał być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Po długiej walce o zdrowie w Bostonie, w 1857 odcinku "M jak miłość" Kawecka podejmie odważną decyzję - wróci do Polski, by zawalczyć o swoje małżeństwo! Nie będzie uprzedzać Bartka o swoim powrocie, bo chce sprawić mu niespodziankę. W jej sercu wciąż tli się nadzieja, że pomimo rozłąki, ich uczucie nie wygasło.

Ale rzeczywistość okaże się brutalna. W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota zobaczy coś, czego nigdy by się nie spodziewała! Stanie przed domem Mostowiaków i na własne oczy zobaczy scenę, która zmrozi jej krew w żyłach... Bartek będzie trzymał na rękach Natalię a Kawecka nie będzie mogła w to uwierzyć! Jej mąż i inna kobieta, blisko siebie, w tak czułym geście? To będzie zdecydowanie za dużo.

Natalia i Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość" w intymnej sytuacji! Dorota oszaleje z bólu!

To, co zobaczy Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość", będzie dla niej jak cios prosto w serce! Zdezorientowana, zacznie analizować, co tu się właściwie dzieje. Skąd ta bliskość między Natalią i Bartkiem? Czy jej mąż naprawdę znalazł sobie nową miłość?!

Prawda będzie nieco inna, ale Kawecka tego nie będzie wiedziała… W 1857 odcinku "M jak miłość" Natalia podczas treningu dozna kontuzji nogi. Adam (Patryk Szwichtenberg) zawiezie ją na SOR, ale to Bartek postanowi się nią zaopiekować. Gdy po kolacji u Mostowiaków Natalia nie będzie mogła chodzić, Lisiecki bez chwili wahania weźmie ją na ręce i zaniesie do samochodu. I właśnie w tej chwili zobaczy ich Dorota!

Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" ucieknie bez słowa! Bartek nie dowie się, że wróciła!

W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota podejmie drastyczną decyzję...Wyjedzie z Grabiny, zanim ktokolwiek zauważy, że wróciła! Zraniona i przekonana, że Bartek już ją zastąpił, nie będzie chciała się z nim skonfrontować. Nie wyjaśni nic, nie zapyta o Natalię - po prostu zniknie.