M jak miłość, odcinek 1857: Bartek zdradzi Dorotę z Natalką? Podsłucha rozmowę, która zmieni wszystko - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota po wielu miesiącach rozłąki postanowi wrócić do Polski, by odnaleźć Bartka. Z nadzieją w sercu i ogromnymi emocjami skieruje się do Grabiny, jednak po drodze zatrzyma się na moment w Lipnicy. Zmęczona podróżą i pełna niepokoju o to, jak zostanie przyjęta po tak długiej nieobecności, usiądzie na przystanku, by zebrać myśli. Właśnie wtedy usłyszy rozmowę, która sprawi, że jej świat się zawali...

Hania, córka Natalii, opowiadając koleżance Zosi (Natalia Samagalska), z beztroską wyzna, że jej mama i Bartek bardzo się kochają i niedługo wezmą ślub! Dziewczynka będzie przekonana, że to tylko kwestia czasu, bo Bartek już całował Natalię, a nawet został u niej na noc. Dorota zamarznie w miejscu, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. W jednej chwili jej nadzieja na szczęśliwe spotkanie z Bartkiem przerodzi się w rozpacz i ból. Czy to możliwe, że mąż tak szybko o niej zapomniał i ułożył sobie życie z inną?!

Załamana Dorota odważy się na rozmowę z Bartkiem w 1857 odcinku "M jak miłość". Poczuje się zdradzona!

Po tym, co usłyszy w 1857 odcinku "M jak miłość", Dorota natychmiast chwyci telefon i spróbuje dodzwonić się do Bartka. Będzie drżała na samą myśl, jednak chęć poznania prawdy okaże się dużo silniejsza. Czy to naprawdę koniec? Czy Bartek ją zdradził i już nigdy nie będą razem?

Jak podaje światseriali.interia.pl Lisiecki w 1857 odcinku "M jak miłość" nie odbierze telefonu, a Dorocie zostaną tylko domysły. Bartek, nieświadomy, że to jego żona próbuje się z nim skontaktować, pomyśli, że to kolejny natrętny telemarketer i odrzuci połączenie! Dorota z każdą minutą będzie czuła coraz większą rozpacz, nie wiedząc, co robić. Może to był błąd, że wróciła? Może Bartek naprawdę już jej nie chce? A może to tylko dziecięce plotki, które nie mają nic wspólnego z prawdą?

Plotki Hani zniszczą małżeństwo Kaweckiej i Bartka w 1857 odcinku "M jak miłość"?

W 1857 odcinku "M jak miłość" zobaczymy, jak jedno niewinne nieporozumienie może całkowicie zniszczyć życie dwojga ludzi. Dorota będzie rozdarta między miłością do Bartka a tym, co usłyszała na przystanku. Tymczasem Bartek, nie mając pojęcia o tym, że Dorota wróciła do Polski, będzie spędzał czas z Natalią i Hanią, nieświadomy, że właśnie traci najważniejszą osobę w swoim życiu. Czy zdąży uratować małżeństwo, zanim będzie za późno? Przekonamy się już niebawem.