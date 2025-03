M jak miłość, odcinek 1857: Bartek po powrocie Doroty wyczuje obecność żony. I tak nie dojdzie do spotkania - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota wróci do Bartka w 1857 odcinku "M jak miłość" tuż przed Sylwestrem, ale nie ma co liczyć na to, że teraz ta para będzie znów razem! Wydarzenia, które rozegrają się w dniu powrotu Doroty do Grabiny z Bostonu postawią przyszłość ich małżeństwa pod znakiem zapytania. Bo do chorej na raka Kaweckiej dotrą niepokojące wieści o kolejnym ślubie Bartka, o tym, że jej mąż lada chwila ożeni się z Natalką (Dominika Suchecka), z którą połączył go bliski związek. Jak to możliwe, skoro zgodnie z prawem Dorota nadal jest żoną Bartka? Nikt oficjalnie nie stwierdził jej śmierci. Mimo że prowadzący poszukiwania detektywi uznali, że Dorota zmarła gdzieś za granicą.

Tak będzie wyglądał powrót Doroty w 1857 odcinku "M jak miłość"

Zanim osłabiona leczeniem Dorota w 1857 odcinku "M jak miłość" dotrze do Grabiny, poprosi kierowcę, który przywiezie ją z lotniska w Warszawie, by zostawił ją na przystanku autobusowym, spory kawałek od wsi. Resztę drogi do Bartka chora Dorota będzie chciała pokonać o własnych siłach. Tyle tylko, że nie dotrze do męża, bo właśnie na przystanku usłyszy rozmowę Hani (Wiktoria Basik) z koleżanką, że jej matka Natalka bierze ślub z Bartkiem.

Oczywiście będą to tylko przechwałki córki Natalii, ale w 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota uwierzy, że Bartek związał się z Natalką, że wziął sobie do serca jej ostatnią wolą, którą nagrała mu w pożegnalnym filmiku, by znów się zakochał. Chociaż wcale nie będzie miała pewności, że Bartek znalazł to nagranie w jej komputerze.

Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość" wyczuje, że Dorota wróciła

Chociaż Bartek w 1857 odcinku "M jak miłość" nie dowie się o powrocie Doroty, to w rozmowie z bliską osobą wypowie słowa, które będą wskazywały na to, że wyczuwa jej obecność. - Czasami mi się wydaje, że Dorota jest tak blisko... Niestety los sprawi, że nie zauważy Doroty w Grabinie, bo ta pozostanie w ukryciu.

Jakby tego było mało w 1857 odcinku "M jak miłość" Bartek nie odbierze ani jednego telefonu od Doroty z jej nowego numeru, myśląc, że wydzwaniają do niego jacyś natrętni naciągacze!

Dorota i Bartek nie spotkają się w 1857 odcinku "M jak miłość"! Ucieknie przed nim

W finale 1857 odcinku "M jak miłość" Dorota odnajdzie Bartka przed domem Mostowiaków w Grabinie, zobaczy go z Natalką, jak będzie trzymał przyjaciółkę na rękach, zrezygnuje ze spotkania z mężem. I znów wyjedzie, nie dając Bartkowi żadnego znaku życia. To będzie już kolejna ucieczka Doroty przed ukochanym.

Czy dojdzie do spotkania Doroty i Bartka w "M jak miłość"?

Na tym jednak nie koniec, bo w kolejnych odcinkach "M jak miłość" dojdzie do spotkania Doroty i Bartka. Relacje aktorów z planu serialu wskazują na to, że Dorota wróci do Bartka na stałe. Tylko czy ich małżeństwo przetrwa? Czas pokaże...

