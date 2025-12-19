M jak miłość, odcinek 1900: Kama tylko Anecie powie jak jest zazdrosna o Marcina. Wie, że mąż nie zapomniał o Martynie - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-12-19 12:19

Choć Marcin (Mikołaj Roznerski) i Kama (Michalina Sosna) już oficjalnie są razem, wzięli ślub i widać, że darzą się prawdziwym uczuciem, nie wszystkie emocje Kamy są jednoznaczne. W 1900 odcinku „M jak miłość” kobieta wyzna Anetcie (Ilona Janyst), że czasami wciąż czuje zazdrość o Martynę (Magdalena Turczeniewicz), byłą kochankę Marcina. Między Martyną a Jakubem Karskim (Krzysztof Kwiatkowski) zaczyna rodzić się nowa więź, na co zwróci uwagę detektyw.

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Choć Martyna cierpiała po rozstaniu z Marcinem, kiedy odzyskał wspomnienia po przebytej amnezji i wiedziała, że ich relacja to już przeszłość, powoli odnajdywała oparcie w Jakubie. Jego własne rozczarowanie po zdradzie Kasi (Paulina Lasota) zbliżyło ich do siebie. Początkowa przyjaźń między Martyną i Jakubem przerodziła się w coś więcej. Na razie nie jest to cudowny związek na całe życie, ale niewątpliwie oboje są sobie bliscy i wzajemnie się wspierają. Nie uchodzi to uwadze podejrzliwego Marcina. Przecież spędził z Martyną piękne chwile w leśniczówce. 

Kama zazdrosna o Marcina. Zwierzy się Anecie w 1900 odcinku „M jak miłość”

Kamie nie zdoła nie zauważyć pewnych zachowań męża, które jednoznacznie potwierdzą, że nadal pamięta o Wysockiej.  W rozmowie z Anetą otwarcie przyzna, że czuje zazdrość. 

- Czasami nadal jestem zazdrosna o Martynę. Widzę, że boli go jej związek z Jakubem – powie wprost w 1900 odcinku „M jak miłość”. Aneta z pewnością zrozumie odczucia koleżanki, bo przecież sama niejednokrotnie bywała zazdrosna o Olka (Maurycy Popiel).

Kama będzie miała rację. Marcin zacznie podlegać Martynę z Jakubem! 

Marcin, choć w pełni oddany Kamie, natknie się na wspólne zdjęcie Jakuba i Martyny w telefonie i poczuje dziwne uczucie, mieszankę zaskoczenia i niepokoju. Wie przecież, że była kochanka mocno zakolegowała się z jego przyjacielem, ale nie ma co się oszukiwać, że relacja tej dwójki cały czas pozostaje jedynie na stopie koleżeńskiej. Jednak te chwilowe wątpliwości Marcina, jego dziwne odczucia względem oglądania Karskiego i Wysockiej razem, nie podważają siły miłości do Kamy, a para stara się skupić na budowaniu wspólnej przyszłości. Przecież to właśnie ze Ślązaczką chce budować wspólne wspomnienia. Nie jest powiedziane jednak, że to koniec historii Martyny, Jakuba i Marcina.

