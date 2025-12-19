M jak miłość, odcinek 1900: Choroba Wernera. Tylko Sylwii powie, że nie może chodzić! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Adam poskarży się na wyraźny ból w 1900 odcinku „M jak miłość”. Prawnik, który zazwyczaj dzielnie walczy na salach sądowych, tym razem odczuje silny ból w kręgosłupie, a każdy ruch sprawi mu ogromny dyskomfort. To kolejna przesada Adasia czy początek wielkich kłopotów dla niego i Sylwii?

Choroba Wernera. Skrzywi się z bólu w 1900 odcinku „M jak miłość”

Sylwia szybko zauważy, że coś jest nie tak, ale Adam początkowo postara się ukryć swoje problemy. Dopiero po chwili przyzna ukochanej, że naprawdę źle się czuje. Nie pójdzie do pracy, nie wstanie z kanapy i potrzebuje wsparcia, które zawsze daje mu Sylwia.

- Nie idę dzisiaj do pracy – oznajmi Adam, owinięty w koc, z twarzą pełną bólu.

- Naprawdę źle się czujesz? – pyta Sylwia, zauważając jego bladość i wyraźną osowiałość.

- O, Boże! Nic nie czuję w stopach – krzyknie Werner, gdy Sylwia spróbuje sprawdzić jego stopę.

W 1900 odcinku „M jak miłość” choroba zmieni codzienne życie Wernera w nowym domu. Prawnik będzie zmagał się nie tylko z bólem fizycznym, ale także z poczuciem bezradności i frustracją, że nie może normalnie funkcjonować. Sylwia stanie się jego jedynym wsparciem, pilnując, by niczego mu nie brakowało i starając się dodać mu otuchy.

Co dolega Adamowi?

Zdradzamy, że w 1900 odcinku „M jak miłość” wyjdzie na jaw, że Adam zmaga się z wyraźnymi bólami kręgosłupa. To właśnie promieniujący ból od pleców będzie przekładał się na nieprzyjemności w reszcie ciała. Prawnik zrobi wokół siebie otoczkę poszkodowanego, ale Sylwii dość trudno będzie ocenić na ile ukochany mówi prawdę, a na ile się nad sobą użala.

Czy to wielki początek choroby Adama? Prawnik faktycznie nie będzie wyglądał najlepiej…