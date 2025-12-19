M jak miłość, odcinek 1901: Nowi sąsiędzi Zduńskich na Deszczowej. To oni zamieszkają w domu Hoffmana? Ich syn podpadnie Lence - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nowi sąsiedzi Zduńskich, którzy po raz pierwszy pojawią się w 1901 odcinku "M jak miłość", będą mieli mocne wejście! Nie tylko z powodu zamieszania, jakie zapanuje w domu Kingi i Piotrka z powodu nagłej, nieplanowanej i za bardzo przedłużającej się wizyty ich przyjaciela Adama Wernera (Jacek Kopczyński), Chaos, z którym przyjedzie się zmierzyć Zduńskim to nic w porównaniu z tym, co przeżyje ich najstarsza córka, Lenka (Olga Cybińska).

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1901: Franka okłamie Pawła, że wyjeżdża w góry! Zgłosi się do szpitala - ZDJĘCIA

Kim będą Buczakowie w "M jak miłość" - rodzina, która zamieszka obok Zduńskich?

Tuż po tym, jak w 1901 odcinku "M jak miłość" Kinga i Piotrek odkryją, że mają na Deszczowej nowych sąsiadów, rodzinę Buczaków, dopadną ich mieszane uczucia. Czy mogą się czuć bezpiecznie? Czy to normalni ludzie? Czy Buczkowie okażą się sąsiadami z piekła rodem, gorszymi niż Hoffman? Małżeństwo z nastoletnim synem zamieszka w domu, który dotąd wynajmował właśnie Dariusz. Psychopata i zboczeniec, który najpierw odurzył Kingę narkotykiem, a potem próbował ją zgwałcić.

Tak się zacznie znajomość Lenki z synem Buczaków w 1901 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że po takich przejściach Zduńscy w 1901 odcinku "M jak miłość" będą nieufni wobec Buczaków. Szczególnie, że nie od razu ich poznają takimi, jacy są naprawdę. Lenka też swoje przejdzie, bo jej znajomość z nastoletnim Buczakiem, o imieniu Hubert, zacznie się od nieporozumienia i kłótni. Podobnie było w przypadku Sary (Nadia Smyczek), córki Hoffmana, która początkowo udawała przyjaciółkę Lenki, żeby odbić jej chłopaka Grześka (Borys Wiciński).

Po tym jak nowi bohaterowie - Buczakowie i ich syn Hubert - dołączą do obsady "M jak miłość", widzowie mogą być pewni, że zostaną w serialu przynajmniej na kilka miesięcy, a ich wątek rozwinie się w kolejnych odcinkach na początku 2026 roku.

M jak miłość ZWIASTUN. Lenka usłyszy jak Hoffman wyżywa się na Sarze! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.