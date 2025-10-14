M jak miłość, odcinek 1883: Hoffman odurzy Kingę narkotykiem! Tak podle wykorzysta Zduńską - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1883 odcinku "M jak miłość" zboczony Hoffman wreszcie osiągnie swój cel i dobierze się do Kingi! I w ten sposób dokończy dzieła, które nie udały mu się w jego domu, do którego podstępem także ją zwabił, a nawet podał jej w herbacie narkotyk. Tyle tylko, że wówczas Zduńska go nie wypiła, gdyż w ostatniej chwili uratował ją telefon od Miśka (Aleksander Bożyk)! Jednak teraz tak dobrze nie będzie, gdyż nikt nie zdoła jej przed tym ocalić!

Tym bardziej, że w 1883 odcinku "M jak miłość" Dariusz wszystko dokładnie zaplanuje i wyczeka momentu aż Kinga będzie sama w domu, bo Piotrek wyjedzie na konferencję, a Lenka (Olga Cybińska) wraz z jego córką Sarą (Nadia Smyczek) znów wybiorą się do Grabiny! I wtedy Hoffman wprosi się do Zduńskiej na kawę, a ona go nie popędzi! Szczególnie, iż nie będzie podejrzewać, co za chwilę się stanie...

Hoffman zacznie molestować nieprzytomną Kingę w 1883 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1883 odcinku "M jak miłość" Kinga zaparzy kawę, a nawet poczęstuje sąsiada ciastem. Ale Dariusz nie przyjdzie tam wcale na podwieczorek, tylko po to, aby w końcu zrealizować swój chory plan! I niestety tym razem mu się to uda! Zdradzamy, że Hoffman ponownie dosypie Zduńskiej narkotyku do napoju, którego teraz sąsiadka się już napije, gdyż nikt jej przed tym nie powstrzyma...

I wówczas w 1883 odcinku "M jak miłość" Zduńska momentalnie straci przytomność, a Hoffman oczywiście to wykorzysta! Dariusz zdejmie okulary, po czym podejdzie do kanapy, na której będzie leżeć nieprzytomna Kinga. Zboczeniec położy jej rękę na nodze, po czym zacznie iść z nią coraz wyżej aż w końcu dojdzie do molestowania...

Zboczony Dariusz wpadnie wreszcie w ręce policji w 1883 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1883 odcinku "M jak miłość" napalonemu Hoffmanowi już nie ujdzie to na sucho, gdyż zostanie zatrzymany na gorącym uczynku! A wszystko przez to, że w domu Zduńskich zjawi się policja, w ręce której wpadnie zboczeniec, który skrzywdził Kingę. A ona sama uda się do karetki, gdzie ratownicy udzielą jej pomocy! Ale jak do tego dojdzie?

Czy w 1883 odcinku "M jak miłość" Kinga sama się w końcu ocknie i zdoła zawiadomić służby? A może to Marysia (Małgorzata Pieńkowska), której Sara opowie o swoich podejrzeniach wobec ojca ściągnie na miejsce Piotrka i organy ściągania? A może po prostu to Zduński wróci do domu wcześniej? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

M jak miłość. Hoffman odurzy Kingę narkotykami! Dobierze się do żony Piotrka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.