M jak miłość, odcinek 1923: Martyna wykorzysta rozstanie Kamy i Marcina, by zdobyć Chodakowskiego? Wysocka jeszcze nie skończyła

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku „M jak miłość” sprawy między Marcinem a Kamą wciąż będą dalekie od rozwiązania. Po dramatycznym rozstaniu i odejściu żony, która zostawi go tylko z listem i ultimatum, Chodakowski pogrąży się w kryzysie. I właśnie wtedy na horyzoncie znów pojawi się Martyna. Kama odejdzie od Marcina, bo nie może dłużej żyć w strachu o jego życie. Postawi sprawę jasno - nie wróci, dopóki on nie zrezygnuje z pracy detektywa. Dla Chodakowskiego to cios, z którym nie potrafi sobie poradzić. A jego samotność szybko zauważą inni.

Agata da Martynie do myślenia w 1923 odcinku „M jak miłość”. Ma walczyć o Chodakowskiego!

W 1923 odcinku „M jak miłość” to właśnie Agata uświadomi Martynie, że sytuacja w małżeństwie Marcina i Kamy otwiera przed nią zupełnie nowe możliwości. Przyjaciółka, która widziała Wysocką w najgorszych momentach, także wtedy, gdy ta sięgała po alkohol po rozstaniu z ukochanym, nie będzie miała wątpliwości, że uczucie Martyny wcale nie wygasło. Słowa Agaty mogą okazać się dla Martyny przełomowe. Bo choć do tej pory próbowała pogodzić się z wyborem Marcina, teraz znów zacznie myśleć o tym, co mogłoby być.

Martyna nadal kocha Marcina i nie pogodziła się z przeszłością

Historia Martyny i Marcina jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Gdy Chodakowski stracił pamięć, to właśnie ona była przy nim i pomogła mu przejść przez najtrudniejszy czas. Wtedy ich relacja bardzo się zbliżyła, a Marcin, nie pamiętając Kamy, mógł nawet uwierzyć, że to Martyna jest mu najbliższa. Wszystko zmieniło się, gdy odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Dla Martyny to był cios, z którego długo nie mogła się podnieść. Do tego stopnia, że była gotowa pojawić się na ślubie byłego kochanka i zniszczyć jego szczęście. Tak się jednak nie stało.

Czy Martyna spróbuje odzyskać Marcina w 1923 odcinku „M jak miłość”?

W 1923 odcinku „M jak miłość” powrót tych emocji może mieć bardzo poważne konsekwencje. Zwłaszcza że Marcin będzie wtedy w rozsypce, czyli samotny, zagubiony i coraz bardziej pogrążony w kryzysie. To może być moment, w którym Martyna uzna, że los daje jej drugą szansę. Pytanie tylko, czy zdecyduje się ją wykorzystać i jak daleko się posunie, by odzyskać mężczyznę, którego nigdy nie przestała kochać.