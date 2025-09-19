M jak miłość, odcinek 1883: Marysia wyrwie Kingę z rąk obrzydliwego Hoffmana? Sara doniesie jej na własnego ojca

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1883 odcinku "M jak miłość" Lenka ponownie zabierze ze sobą Sarę do Grabiny i to nie bez powodu! Ale już nie dlatego, że ojciec zostawi ją samą w domu, a wręcz przeciwnie, gdyż Zduńska ją od niego wyrwie! Tym bardziej, gdy stanie się świadkiem szokującej sytuacji, gdy na własne uszy usłyszy jak Hoffman obraża swoją córkę. Oczywiście, córka Zduńskich nie przejdzie obok tego obojętnie i natychmiast postanowi to ukrócić.

Dlatego w 1883 odcinku "M jak miłość" weźmie ją ze sobą do Grabiny, gdzie nastolatka zdecyduje się otworzyć przed Marysią. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedzieć, że ojcu już udało się zmanipulować Zduńskich, przez co oni mogliby jej nie uwierzyć. I będzie liczyć, że w przypadku Rogowskiej będzie zupełnie inaczej.

Sara powie Marysi o swoich podejrzeniach wobec zboczonego ojca w 1883 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1883 odcinku "M jak miłość" Sara tylko Marysi powie o swoich podejrzeniach wobec ojca, który zostanie na Deszczowej zupełnie sam tak samo jak Kinga, bo Piotrek wyjedzie na konferencję, przez co tym razem nie przyjadą oni z nimi do Grabiny. I stąd wyjazd córki będzie Hoffmanowi tak bardzo na rękę, gdyż wówczas będzie chciał zrealizować swój chory plan i wreszcie dopaść Zduńską!

Ale czy w 1883 odcinku "M jak miłość" Rogowskiej uda się ją uratować? Czy Marysia zdąży zareagować w porę nim zboczeniec dobierze się do jej synowej? Nie do końca, gdyż niestety Dariusz zdąży wprosić się do Kingi na kawę, do której znów dosypie narkotyk! I niestety tym razem Zduńska już go wypije, po czym zaśnie. I wówczas Hoffman zacznie ją molestować!

Rogowska doprowadzi do ukarania napalonego Hoffmana w 1883 odcinku "M jak miłość"?

Jednak już w 1883 odcinku "M jak miłość" nie ujdzie mu to na sucho, bo szybko za to zapłaci! A wszystko przez to, że zboczeniec trafi w ręce policji, która zjawi się na Deszczowej, tak samo jak karetka, która już zajmie się poszkodowaną Kingą! Czy wówczas zdąży dojść do najgorszego? Czy Darek skrzywdzi Zduńską? A może służby zareagują w porę?

I kto w 1883 odcinku "M jak miłość" wezwie je na miejsce? Czy będzie to właśnie Marysia, którą wcześniej ostrzeże Sara? Czy to Rogowska zaalarmuje o wszystkim syna i służby? A może sam Zduński wróci wcześniej i zaskoczy Hoffmana? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!