M jak miłość. Kinga i Piotrek przejmą opiekę nad Sarą! Hoffman zostawi córkę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1872 po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po wakacjach Hoffman zniknie, ale niestety tylko na chwilę. Dariusz wyjedzie na jakiś czas za granicę, ale nie weźmie ze sobą swojej córki Sary! A wręcz przeciwnie, gdyż zostawi ją w domu!

Ale na szczęście nie samą, gdyż pod jego nieobecność w 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po przerwie wakacyjnej opiekę nad nią przejmą Zduńscy! Sąsiad podrzuci Kindze i Piotrkowi kolejne dziecko, które przy 4 swoich - Lence (Olga Cybińska), Miśku (Aleksander Bożyk) i bliźniaczkach (Julia, Marcelina Kempka) raczej nie będzie stanowić dla nich większej różnicy.

Zduńscy zabiorą Sarę do Grabiny w 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że w 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po wakacjach Zduńscy i tak będą wybierać do Grabiny na urodzinową imprezę niespodziankę dla Sylwii (Hanna Turanu), którą Werner (Jacek Kopczyński) wraz z pomocą pani Oli (Ewa Kolasińska) i Violi (Magdalena Waligórska) zorganizuje ukochanej w siedlisku u Budzyńskich!

Ale oczywiście, w 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po przerwie wakacyjnej Zduńscy nie stawią się tam w komplecie, gdyż będzie to przyjęcie dla dorosłych. Jednak zadbają o to, aby i ich dzieci, w tym także i Sara, którą ze sobą zabiorą, miały odpowiednią opiekę, dlatego zostawią je w rodzinnym domu Mostowiaków pod okiem prababci Barbary (Teresa Lipowska) i babci Marysi (Małgorzata Pieńkowska)!

Marnotrawny Hoffman wróci po córkę w 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po wakacjach!

Jednak w 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po wakacjach do Zduńskich ostatecznie dołączy także i sam Hoffman, którego po powrocie do kraju niczego nieświadomy Piotrek zaprosi na imprezę do siedliska. A Dariusz oczywiście się tam stawi, gdyż w ten sposób wyklaruje mu się kolejna sytuacja do zbliżenia do Kingi, którą naturalnie wykorzysta. Tym bardziej, gdy uda mu się zostać ze Zduńską sam na sam na pomoście!

Tyle tylko, że tym razem w 1872 odcinku "M jak miłość" pierwszym po przerwie wakacyjnej przesadzi, gdyż Kindze od jego umizgów aż zrobi się niedobrze! I Zduńska ucieknie od niego jak poparzona! Ale on i tak jeszcze jej nie odpuści...