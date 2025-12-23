Adriana Kalska w Pierwszej miłości. To koniec Izy, odejdzie z M jak miłość? - ZDJĘCIA

Kogo Adriana Kalska zagra w serialu "Pierwsza miłość"? Kim będzie nowa bohaterka?

Produkcja "Pierwszej miłości" ogłosiła, że już w połowie stycznia 2026 roku w obsadzie pojawi się nowa bohaterka, w którą wcieli się Adriana Kalska! Popularna aktorka po raz pierwszy na ekranie pojawi się w tej roli w 4133 odcinku "Pierwszej miłości", który zostanie wyemitowany w czwartek, 15.01.2026. Postać grana przez Kalską wywoła niezłe zamieszanie w Wadlewie, a kiedy zjawi się w domu Mariana Śmiałka (Paweł Okoński) wszyscy będą mówili tylko o niej.

W jakiej roli wystąpi Adriana Kalska? To będzie była żona Jurka (Jacek Knap), lekarza, który zakochał się policjantce Adriannie Kossak (Weronika Krystek), dla niej zmienił swoje życie i postanowił zamieszkać na wsi.

Pojawienie się eleganckiej, pewnej siebie i seksownej bohaterki w Wadlewie natychmiast w 4133 odcinku "Pierwszej miłości" ściągnie uwagę wszystkich. Była żona Jurka okaże się znaną osobistością, przyzwyczajoną, że każdy spełnia jej prośby. Teraz będzie miała pilną sprawę do Jurka i zechce, żeby wrócił z nią do miasta. Co na to Adrianna, która związała się z lekarzem? Policjantkę czeka miłosny zawód, kiedy Jurek wyjedzie z byłą żoną? Czas pokaże.

Czy Adriana Kalska odejdzie z "M jak miłość" do "Pierwszej miłości"?

Nowa rola Adriany Kalskiej w "Pierwszej miłości" nie oznacza, że odejdzie z "M jak miłość" i nastąpi ostateczny koniec Izy Chodakowskiej. Co prawda już od dawna wątek byłej żony Marcina (Mikołaj Roznerski), matki jego córki Mai (Laura Jankowska) zszedł na dalszy plan, ale aktorka nie pożegnała się z produkcją TVP, nie zrezygnowała z pracy, nie została też zwolniona przez produkcję.

Na swoim profilu na Instagramie Adriana Kalska dwa miesiące temu pokazywała zdjęcia z planu "M jak miłość" z serialowymi dziećmi - Mają i Szymkiem (Staś Szczypiński). Zapewniła przy tym wszystkim obserwujących, że Iza nadal żyje, że układa sobie wszystko na nowo po rozstaniu z mężem Radkiem (Philippe Tłokiński). Co prawda Kalska już nie tak często publikuje ujęcia zza kulis serialu TVP, ale nie ma obaw, że Iza odejdzie na zawsze, wyjdzie i zniknie bez śladu.