W świecie serialu "Pierwsza miłość" emocje znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki dramatycznych zwrotów akcji. Alan, sfrustrowany brakiem wiary w jego niewinność, próbował zastawić pułapkę na Jamesa, jednak jego plan obrócił się przeciwko niemu i tylko go pogrążył. Równie napięta atmosfera panowała u Marysi, która czuła się osaczona przez dociekania Kacpra na temat dziecka, a sytuację skomplikowało urodzinowe życzenie Julki, która zapragnęła poznać swojego biologicznego ojca. W międzyczasie Angelika próbowała namówić matkę na porzucenie Bolesława, a sama Eliza, podczas meczu Iskry, niespodziewanie wpadła w oko jednemu z kibiców. Bohaterowie zostali postawieni w naprawdę trudnych sytuacjach. Czego w takim razie możemy spodziewać się po ich kolejnych decyzjach?

"Pierwsza miłość" odc. 4181 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie sporo zawirowań w życiu Żukowskich, którzy są w trakcie przeprowadzki. Jolka przejmuje inicjatywę, planując odświeżenie mieszkania i wprowadzając własne zasady, co sprawia, że Tomek czuje się coraz bardziej obciążony nowymi obowiązkami. Tymczasem Artur, pragnąc odzyskać Dorotę, postanawia zaskoczyć ją bukietem kwiatów, jednak jej reakcja zupełnie go zbija z tropu. Sytuacji nie poprawia fakt, że Stasia niespodziewanie oświadcza, iż woli wrócić do matki. Równolegle, w Bogocie, Janek rozpoczyna pracę nad reportażem o więzieniu La Corona, ale szybko zdaje sobie sprawę, że w obecności strażników więźniowie nie będą szczerzy. Nieoczekiwanie natrafia na ślad, który może całkowicie odmienić jego materiał i nadać mu znacznie głębszy wymiar.

"Pierwsza miłość" odc. 4181 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocjonujących zwrotów akcji i osobistych dramatów bohaterów. Twórcy po raz kolejny zadbają o to, by widzowie nie mogli oderwać się od ekranów. Zastanawiacie się, kiedy będzie można zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy postaci? Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na ekranach, gromadząc rzesze wiernych fanów. Widzowie śledzą losy swoich ulubionych postaci, których życie toczy się między wielkomiejskim zgiełkiem Wrocławia a spokojem malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki miłosne i dramatyczne z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. Ta unikalna mieszanka sprawia, że od lat z zapartym tchem śledzimy perypetie Marysi, Kingi i ich przyjaciół. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)