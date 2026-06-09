Czy Eliza w "Pierwszej miłości" uwolni się od Bolesława?

Decyzja o rozstaniu z przemocowym mężem zapadła, gdy w 4216. odcinku "Pierwszej miłości" Eliza odwiedziła postrzelonego Bolesława w szpitalu, by oznajmić mu chęć rozwodu – ranny Olszewski zagroził jej wtedy śmiercią. Kolejny cios nadszedł w 4226. odcinku, kiedy córka Angelika odważnie poparła matkę, wywołując u furiata poczucie utraty kontroli.

Ostatnie spotkanie mediacyjne, które mogliśmy oglądać w 4232. odcinku "Pierwszej miłości" przyniosło jednak totalną katastrofę. Bezwzględny Bolek złożył drastyczny kontrpozew, oskarżając żonę o perfidną zdradę i grożąc odebraniem wszystkiego. Przerażona i rozbita emocjonalnie Eliza uciekła ze spotkania, a paraliżujący stres natychmiast odbił się na jej zdrowiu – wycieńczona kobieta w ciężkim stanie wylądowała na oddziale szpitalnym, stając przed ostateczną konfrontacją bez sił do walki.

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"Pierwsza miłość" odcinek 4233: Romantyczny piknik Elizy z nieznajomym

W 4233 odcinku "Pierwszej miłości" nastąpi jednak nagły i zupełnie nieoczekiwany zwrot akcji. Gdy wycieńczona Eliza pojawi się na zwykłym przystanku, dojdzie do nie całkiem przypadkowego spotkania. Tajemnicza, a zarazem ciepła interakcja z nieznajomym mężczyzn błyskawicznie przerodzi się w coś znacznie większego – spontaniczny i wyjątkowo romantyczny piknik. Ta krótka chwila wytchnienia sprawi, że na twarzy zaszczutej kobiety w końcu pojawia się szczery uśmiech.

"Pierwsza miłość" odcinek 4233: Eliza pod ostrzałem detektywa

Sielanka nie potrwa jednak długo, ponieważ w 4233 odcinku "Pierwszej miłości" nad chwilowym poczuciem bezpieczeństwa Elizy natychmiast zaczną gromadzić się czarne chmury. Wyjdzie na jaw, że każdy krok kobiety jest bacznie obserwowany przez prywatnego detektywa, którego bezwzględny i chorobliwie zazdrosny mąż wynajął, aby zebrać kolejne haki do sądowej batalii.

Czy zdjęcia z romantycznego spotkania Elizy z nieznajomym trafią prosto do rąk Bolka i posłużą jako bezlitosny dowód w sprawie o rzekomą niewierność? Można się jedynie domyślać, jak brutalnie Olszewski wykorzysta te materiały, by ostatecznie pogrążyć żonę.

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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4233. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

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