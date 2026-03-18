Pierwsza miłość, odcinek 4182: Skazaniec Paweł rozpoznaje Kingę na zdjęciu! Przerywa milczenie - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwoliły fanom na nudę, przynosząc zarówno domowe rewolucje, jak i miłosne zawirowania. U Żukowskich trwała przeprowadzka, podczas której Jolka od razu zaprowadziła nowe porządki, co nieco przytłoczyło Tomka. Tymczasem Artur podjął próbę naprawienia swojej relacji z Dorotą, jednak jej odpowiedź mocno go zaskoczyła, a na domiar złego Stasia oświadczyła, że woli wrócić do matki. Nie mniej działo się w odległej Bogocie, gdzie Janek podczas pracy nad reportażem o więzieniu La Corona wpadł na trop, który może odmienić cały jego materiał. Bohaterowie stanęli przed nowymi wyzwaniami, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Pierwsza miłość" odc. 4182 - streszczenie

Maurycy i Lucynka przeżywają ciężkie chwile, zmagając się z niepowodzeniem w próbach powiększenia rodziny. W poszukiwaniu wsparcia, Maurycy decyduje się na konsultację z renomowanym położnikiem, licząc na fachową pomoc. W tym samym czasie Lucynka niespodziewanie znajduje pocieszenie w rozmowie z jedną ze swoich klientek, która wykazuje się dużą empatią. Równolegle, Tomek z pełnym zaangażowaniem podchodzi do swojej przyszłej roli ojczyma, dbając o bezpieczeństwo w mieszkaniu i starannie planując nowy podział domowych obowiązków. Tymczasem Janek ponownie odwiedza więzienie La Corona, aby zrealizować wywiad z osadzonym tam Polakiem, jednak ten odmawia współpracy i milczy aż do momentu, gdy na ekranie telefonu dziennikarza zauważa fotografię Kingi.

"Pierwsza miłość" odc. 4182 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod ulubionego serialu. Nowe perypetie bohaterów z Wrocławia i Wadlewa z pewnością dostarczą wielu wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, warto zanotować sobie datę premiery. Najnowszy, 4182. odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia Marysi, Kingi i ich przyjaciół, rozgrywająca się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, to mieszanka romantycznych uniesień, życiowych dramatów, ale także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy serialu nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu losy bohaterów stają się jeszcze bliższe naszym sercom. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

