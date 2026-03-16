Pierwsza miłość, odcinek 4180: Eliza doczeka się happy endu? Pozna mężczyznę na meczu Iskry - ZDJĘCIA

Działo się ostatnio w serialu "Pierwsza miłość", a emocje sięgały zenitu, szczególnie w życiu niektórych bohaterów. Alan został przyłapany na próbie kradzieży cennego meteorytu, co przy jego wyroku w zawieszeniu mogło skończyć się więzieniem. Zaskakująco, z opresji wyciągnął go James, ale Alan, przekonany o spisku, rzucił się na niego z pięściami. W sferze uczuć również nie było spokojnie, gdyż Szymon postanowił skonfrontować Martę i zapytać wprost o status ich relacji. W tym samym czasie Tomek próbował przekupić brata, by Jolka mogła u nich zamieszkać, nie wiedząc, że ona ma własny plan, by zbliżyć się do Żukowskich. Po tylu zwrotach akcji, czego możemy spodziewać się dalej?

"Pierwsza miłość" odc. 4180 - streszczenie

Frustracja Alana sięga zenitu, ponieważ nikt z jego otoczenia nie daje wiary w jego niewinność. Zdeterminowany, by udowodnić swoje racje, postanawia zastawić pułapkę na Jamesa i nagrać jego przyznanie się do kradzieży. Niestety, jego rywal szybko orientuje się w sytuacji i zręcznie obraca intrygę przeciwko niemu, jeszcze bardziej go pogrążając. Tymczasem Kacper nieustannie naciska na Marysię w kwestii dziecka, co wyraźnie ją irytuje. Niespodziewany zwrot akcji następuje podczas przyjęcia urodzinowego Julki, która, zdmuchując świeczki, wypowiada szokujące życzenie o poznaniu swojego biologicznego ojca. W innym miejscu Angelika bezskutecznie namawia matkę do odejścia od Bolesława, a Eliza, choć wie, że to nierealne marzenie, nie odbiera córce nadziei, jednocześnie przyciągając uwagę nieznajomego na meczu Iskry.

"Pierwsza miłość" odc. 4180 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej produkcji z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych perypetii postaci, przygotowaliśmy szczegółowe informacje na temat emisji. Premierowy odcinek 4180 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach naszych telewizorów. Produkcja zabiera widzów w podróż po tętniącym życiem Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, gdzie miłosne uniesienia przeplatają się z wątkami sensacyjnymi, komediowymi, a nawet kryminalnymi. Twórcy serialu nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu historia Marysi i jej bliskich od lat pozostaje niezwykle autentyczna i bliska widzom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)