Pierwsza miłość, odcinek 4180: Eliza doczeka się happy endu? Pozna mężczyznę na meczu Iskry - ZDJĘCIA

Działo się ostatnio w serialu "Pierwsza miłość", a emocje sięgały zenitu, szczególnie w życiu niektórych bohaterów. Alan został przyłapany na próbie kradzieży cennego meteorytu, co przy jego wyroku w zawieszeniu mogło skończyć się więzieniem. Zaskakująco, z opresji wyciągnął go James, ale Alan, przekonany o spisku, rzucił się na niego z pięściami. W sferze uczuć również nie było spokojnie, gdyż Szymon postanowił skonfrontować Martę i zapytać wprost o status ich relacji. W tym samym czasie Tomek próbował przekupić brata, by Jolka mogła u nich zamieszkać, nie wiedząc, że ona ma własny plan, by zbliżyć się do Żukowskich. Po tylu zwrotach akcji, czego możemy spodziewać się dalej?
"Pierwsza miłość" odc. 4180 - streszczenie
Frustracja Alana sięga zenitu, ponieważ nikt z jego otoczenia nie daje wiary w jego niewinność. Zdeterminowany, by udowodnić swoje racje, postanawia zastawić pułapkę na Jamesa i nagrać jego przyznanie się do kradzieży. Niestety, jego rywal szybko orientuje się w sytuacji i zręcznie obraca intrygę przeciwko niemu, jeszcze bardziej go pogrążając. Tymczasem Kacper nieustannie naciska na Marysię w kwestii dziecka, co wyraźnie ją irytuje. Niespodziewany zwrot akcji następuje podczas przyjęcia urodzinowego Julki, która, zdmuchując świeczki, wypowiada szokujące życzenie o poznaniu swojego biologicznego ojca. W innym miejscu Angelika bezskutecznie namawia matkę do odejścia od Bolesława, a Eliza, choć wie, że to nierealne marzenie, nie odbiera córce nadziei, jednocześnie przyciągając uwagę nieznajomego na meczu Iskry.
"Pierwsza miłość" odc. 4180 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnej produkcji z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych perypetii postaci, przygotowaliśmy szczegółowe informacje na temat emisji. Premierowy odcinek 4180 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach naszych telewizorów. Produkcja zabiera widzów w podróż po tętniącym życiem Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, gdzie miłosne uniesienia przeplatają się z wątkami sensacyjnymi, komediowymi, a nawet kryminalnymi. Twórcy serialu nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu historia Marysi i jej bliskich od lat pozostaje niezwykle autentyczna i bliska widzom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)