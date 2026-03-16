Pierwsza miłość, odcinek 4176: Bartek wyjdzie z więzienia i rzuci się na Fryderyka! Nie odzyska Emilki? - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4176 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Bartek wyjdzie z więzienia i w 4176 odcinku "Pierwszej miłości" wróci do Wadlewa, ale na pewno nie o takim powrocie do domu marzył przez sześć długich miesięcy w celi. Tyle odsiedział Miedzianowski, który został oskarżony o nielegalne posiadanie broni i napad na stację paliw. Pistolet kupił, aby chronić Emilkę i ich syna Norberta (Ignacy Zadorożny) przez psycholem Mateuszem Stikiem (Lesław Żurek).

Kiedy Bartek siedział w więzieniu, koło Emilki zakręcił się Fryderyk, który dość szybko ją w sobie rozkochał. Ale teraz ich związek stanął pod znakiem zapytania. Bo kiedy "król dżemu" poznał ślubne plany Emilki, a potem dowiedział się o ciąży, pokazał wyraźnie, że wcale nie chce z nią być.

Tak Bartek przywita się z Emilką po wyjściu z więzienia w 4176 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4176 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek po powrocie do Wadlewa skieruje swoje pierwsze kroki do domu, w którym mieszkał z ukochaną i ich synkiem. Emilki nie ominie konfrontacja z byłym mężem, chociaż zapowie swojemu ojcu Marianowi, że nie weźmie udziału w powitalnej imprezie na cześć Bartka, którą Śmiałek urządzi u siebie.

W pierwszym odruchu Bartek przytuli Emilkę, jakby nic się nie stało i wciąż byli razem, ale ona w 4176 odcinku "Pierwszej miłości" nie odwzajemni tych czułości. Będzie stała sztywno, czekając aż Miedzianowski wreszcie ją puści ze swoim objęć. Spotkanie szybko przerodzi się w ostrą kłótnię., w którą włączy się też Fryderyk. Kochanek Emilki zjawi się w najmniej odpowiednim momencie i postanowi interweniować.

Po traumatycznych przeżyciach w więzieniu Bartek jednak nie odpuści! Przecież wróci do swojego domu i rodziny. To Fryderyk powinien się czuć tutaj jak intruz!

- Mój dom, moja żona! - krzyknie do Fryderyka.

- Ani twoja żona, ani twój dom! - przypomni mu bezczelnie "król dżemu".

Bartek rzuci się na Fryderyka w 4176 odcinku "Pierwszej miłości"

Na tym jednak nie koniec, bo w 4176 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek rzuci się na Fryderyka z pięściami. Marzył o tej chwili, jak tylko dowiedział się, że Emilka go zdradziła. To jednak nie pomoże mu odzyskać ukochanej. Wręcz przeciwnie. Przed Miedzianowskim trudne wyzwanie, jak poradzić sobie w nowej sytuacji w Wadlewie, gdy Emilka ma innego i musi specjalnie prosić o zgodę na widzenie się z synem.

Sfrustrowany Bartek w 4177 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie snuć plan, jak odzyskać to, co uważa za swoje - Emilkę, dziecko i dom.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Bartek wyjdzie z więzienia i zmierzy się z Fryderykiem!