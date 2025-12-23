M jak miłość, odcinek 1902: Ostra konfrontacja Natalki z kochanką Karskiego. Postawi mocne żądanie

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1902 odcinku „M jak miłość” skomplikowany trójkąt Adam–Natalka–Paula stanie się jeszcze bardziej napięty. Widzowie dobrze pamiętają, że związek Karskiego z Paulą od początku nie był do końca szczery. Trudno nawet stwierdzić, czy to aby na pewno jest "związek". Chyba po stronie Adama nie bardzo. Co innego czuje jednak Paula... Karski zbliżył się do dziewczyny w momencie, gdy zrozumiał, że Natalka wciąż nie potrafiła uwolnić się od uczuć do Bartka Lisieckiego (Arkadiusz Smoleński), który ostatecznie wybrał swoją żonę Dorotę (Iwona Rejzner). Komendant nie chciał być jedynie „opcją zapasową” i próbował chronić własne uczucia.

Natalka i Adam coraz bliżej siebie w 1902 odcinku „M jak miłość”

Teraz jednak wszystko zacznie zmierzać w zupełnie innym kierunku. W 1902 odcinku „M jak miłość” Adam i Natalka jeszcze bardziej się do siebie zbliżą. Mostowiakowa, mając za sobą bolesne doświadczenia z Bartkiem, wreszcie zacznie patrzeć na Karskiego inaczej, bez idealizowania przeszłości. Ich relacja stanie się wyraźniejsza, cieplejsza i trudna do przeoczenia dla osób z otoczenia. W tej sytuacji Paula nie wytrzyma! Aż zagotuje się z zazdrości i nie będzie tolerować widoku atrakcyjnej Natalki u boku "chłopaka".

Ostra konfrontacja z Pauli z Natalką w 1902 odcinku „M jak miłość”

To właśnie ten widok doprowadzi Paulę do granic wytrzymałości. W 1902 odcinku „M jak miłość” dziewczyna uzna, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Przekonana, że to ona jest partnerką Karskiego, zdecyduje się na bezpośrednią konfrontację z Natalką. Padną mocne słowa i jedno, konkretne żądanie. Natalka ma przestać kręcić się wokół Adama i zostawić go w spokoju!

Czy w 1902 odcinku „M jak miłość” Natalka ugnie się pod presją Pauli? A może ta konfrontacja tylko uświadomi Adamowi, że nie może dłużej tkwić w niejednoznacznej relacji? Jedno jest pewne, napięcie między nimi będzie ogromne, a decyzje, które zapadną, mogą całkowicie zmienić ich przyszłość. Odpowiedzi widzowie poznają już w 2026 r.!