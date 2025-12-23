Miłość i nadzieja, odcinek 360: Melis przegra z chorą psychicznie Sedą. Nie uda się jej pozbyć niebezpiecznej gosposi - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Wpuszczenie Necatiego do domu przez Sedę, by włamał się do sejfu i wyjął z niego jej włosy, doprowadzi do tego, że najpierw przestępca straci przytomność, a potem Melis. Ciężarna żona Egego otrzyma w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” jeszcze jeden cios – dużo poważniejszy...

Melis spróbuje wyrzucić Sedę z domu w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis się ocknie, a Seda poda jej szklankę wody. Żona Egego nie podziękuje, tylko każe się gosposi wynosić.

— Błagam, uspokój się. Ten człowiek… on uciekł. On mnie też popchnął, upadłam… - będzie się nieudolnie tłumaczyć dziewczyna.

— Myślisz, że po tym wszystkim możesz tu dalej pracować?!

— Mówię ci, on mi groził.

— Groził? Powinnaś była przyjść z tym do mnie! Nie wprowadzać złodzieja prosto do naszego sejfu! Co miałaś z tego? Obiecał, że ci zapłaci?

— Nie! On niczego mi nie obiecał. Zastraszył mnie. Bałam się!

— A więc poświęciłaś nas, żeby ratować siebie.

— Odkąd tu jestem, robię wszystko, o co poprosisz.

— Wszystko po to, żeby zdobyć moje zaufanie? Dolałaś coś do mojej herbaty. Chciałaś mnie uśpić. Ale się nie udało. Na chwilę przysnęłam, więc myślałaś, że plan zadziałał.

— To… to był jego pomysł… — przyzna się Seda.

— Zamknij się! Dość kłamstw! Wynoś się z mojego domu. Natychmiast! Wszyscy się dowiedzą, kim jesteś. Nie zostaniesz bezkarna! Ale nie martw się, od czasu do czasu będę ci wysyłać paczki do więzienia – wrzaśnie Melis i chwyci nóż, ale nagle poczuje ostry ból i ostre narzędzie wypadnie jej z ręki.

Seda zaszantażuje Melis w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis, kiedy atak bólu się skończy, znowu chwyci nóż i zacznie popychać Sedę w kierunku drzwi wyjściowych. Obie kobiety zobaczą, jak przed rezydencję podjedzie samochód – to wróci Ege.

— Ege wrócił! Zaraz się z tobą rozliczy! Zobaczysz, co ci zrobi, kiedy powiem mu prawdę! – krzyknie Melis.

Ale Seda ją zaszachuje:

— Nie mów mu nic, bo wtedy ja też powiem.

— Co… co masz na myśli?

— Jeśli mnie zniszczysz, ja zniszczę ciebie. Wiem, kto jest ojcem twojego dziecka.

Melis stanie jak sparaliżowana. Będzie przerażona, kiedy Seda oświadczy:

— To Gokhan. Wiem wszystko.