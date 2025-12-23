Miłość i nadzieja, odcinek 360: Melis przegra z chorą psychicznie Sedą. Nie uda się jej pozbyć niebezpiecznej gosposi - ZDJĘCIA

W 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" niezrównoważona Seda zatriumfuje, chociaż jej brat Cihan już zdążył spisać ją na straty. Kiedy uderzona przez Necatiego Melis się ocknie, zrozumie, że gosposia ją uśpiła, by umożliwić włamanie się do sejfu i – wściekła - grożąc jej nożem, spróbuje ją wyrzucić. Ale to się jej nie uda, bo gotowa na wszystko Seda wyjmie asa z rękawa…

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Wpuszczenie Necatiego do domu przez Sedę, by włamał się do sejfu i wyjął z niego jej włosy, doprowadzi do tego, że najpierw przestępca straci przytomność, a potem Melis. Ciężarna żona Egego otrzyma w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” jeszcze jeden cios – dużo poważniejszy...

Melis spróbuje wyrzucić Sedę z domu w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis się ocknie, a Seda poda jej szklankę wody. Żona Egego nie podziękuje, tylko każe się gosposi wynosić.

— Błagam, uspokój się. Ten człowiek… on uciekł. On mnie też popchnął, upadłam… - będzie się nieudolnie tłumaczyć dziewczyna.

— Myślisz, że po tym wszystkim możesz tu dalej pracować?!

— Mówię ci, on mi groził.

— Groził? Powinnaś była przyjść z tym do mnie! Nie wprowadzać złodzieja prosto do naszego sejfu! Co miałaś z tego? Obiecał, że ci zapłaci?

— Nie! On niczego mi nie obiecał. Zastraszył mnie. Bałam się!

— A więc poświęciłaś nas, żeby ratować siebie.

— Odkąd tu jestem, robię wszystko, o co poprosisz.

— Wszystko po to, żeby zdobyć moje zaufanie? Dolałaś coś do mojej herbaty. Chciałaś mnie uśpić. Ale się nie udało. Na chwilę przysnęłam, więc myślałaś, że plan zadziałał.

— To… to był jego pomysł… — przyzna się Seda.

— Zamknij się! Dość kłamstw! Wynoś się z mojego domu. Natychmiast! Wszyscy się dowiedzą, kim jesteś. Nie zostaniesz bezkarna! Ale nie martw się, od czasu do czasu będę ci wysyłać paczki do więzienia – wrzaśnie Melis i chwyci nóż, ale nagle poczuje ostry ból i ostre narzędzie wypadnie jej z ręki.

Seda zaszantażuje Melis w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis, kiedy atak bólu się skończy, znowu chwyci nóż i zacznie popychać Sedę w kierunku drzwi wyjściowych. Obie kobiety zobaczą, jak przed rezydencję podjedzie samochód – to wróci Ege.

— Ege wrócił! Zaraz się z tobą rozliczy! Zobaczysz, co ci zrobi, kiedy powiem mu prawdę! – krzyknie Melis.

Ale Seda ją zaszachuje:

— Nie mów mu nic, bo wtedy ja też powiem.

— Co… co masz na myśli?

— Jeśli mnie zniszczysz, ja zniszczę ciebie. Wiem, kto jest ojcem twojego dziecka.

Melis stanie jak sparaliżowana. Będzie przerażona, kiedy Seda oświadczy:

— To Gokhan. Wiem wszystko.

