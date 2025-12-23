M jak miłość, odcinek 1899: Bartek nie dogada się z Frankiem! Nie uzna go za syna - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Osierocony Franek, którego kilka tygodni temu w "M jak miłość" Dorota Lisiecka poznała w szpitalu, stanie się ważną osobą w jej życiu. Zaprzyjaźniła się z chłopcem, który po poważnej kontuzji nogi i pobiciu przez ojczyma (Marcin Sitek), stracił dosłownie wszystko. Nie tylko dom, lecz także szansę na to, że kiedyś zostanie zawodowym piłkarzem, że spełni się jego marzenie.

Bliska więź Doroty i Franka w "M jak miłość"

Mimo że Dorota opłaciła leczenie Franka w klinice ortopedii, której szefem jest Olek Chodakowski (Maurycy Popiel), sfinansowała mu rehabilitację, to w zasadzie nie ma nadziei na to, że chłopiec wróci do pełnej sprawności i będzie mógł znowu grać w piłkę. Więź, która narodziła się między Dorotą a Frankiem to coś więcej nie przyjaźń. On dostrzegł w niej matkę, a ona poczuła silny instynkt macierzyński.

Nie przegap: Natalka pożegnała M jak miłość. To był ostatni dzień Dominiki Sucheckiej na planie serialu - ZDJĘCIA

Bartek nie dogada się z Frankiem w ostatnim 1899 odcinku "M jak miłość"

Niestety w 1899 odcinku "M jak miłość", ostatnim w tym roku, Bartek będzie miał nieco inne podejście do Franka. Co prawda to Lisiecki zaprosi go razem z Anetą do siedliska na imprezę z okazji kupna wiejskiego domu dla Doroty, lecz od początku trudno mu będzie dogadać się z nastolatkiem. Kiedy zostaną sami Bartek zapyta Franka o inne hobby niż piłka nożna, zaproponuje, że nauczy go grać w szachy, ale on uzna to za zbyt nudne zajęcie.

To Bartek w 1899 odcinku "M jak miłość" znajdzie zaginionego Franka

Chłodne relacje Bartka z Frankiem w 1899 odcinku "M jak miłość" nie umkną uwadze Doroty. Jednak kiedy osierocony chłopiec nagle zniknie i wszyscy zaczną go szukać, to właśnie Lisiecki będzie tym, który odnajdzie go na pomoście nad rzeką. Pomoże także Frankowi wstać, gdy się przewróci, chociaż on zdecydowanie odrzuci pomoc Bartka, a potem razem wrócą do siedliska.

- Wszystko w porządku? Nic się nie stało? - zapytają zaniepokojone Dorota i Aneta.

- Nic się nie stało, nie róbcie afery! Co się miało stać? Chłopak się przeszedł, pomyślał, wrócił, teraz trochę odpocznie i będzie śmigał dalej - wyjaśni zachowanie Franka Bartek.

Po kilku godzinach Aneta zabierze chłopca z powrotem do kliniki.

M jak miłość. Franek ucieknie od Doroty i Bartka! Basia wyjawi prawdę o Agnes Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Święta z M jak miłość. Gala z okazji jubileuszu 25-lecia serialu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.