M jak miłość. Ostatni odcinek w tym roku, a po nim niespodzianka na święta. Zmiana pory emisji - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek "M jak miłość" w tym roku w poniedziałek, 22 grudnia 2025, w TVP2

Ten rok jest dla produkcji i aktorów "M jak miłość" wyjątkowy, bo serial o Mostowiakach obchodzi srebrny jubileusz. Dokładnie 4 listopada minęło 25 lat od emisji pierwszego odcinka, który wówczas nie zapowiadał, że "M jak miłość" stanie się hitem w telewizji, że przez ćwierć wieku będzie przyciągał miliony widzów, a popularnością żaden inny serial mu nie dorówna.

Ostatni odcinek "M jak miłość" w 2025 roku będzie trzymał widzów w napięciu, przed wydarzeniami,które rozegrają się na początku przyszłego roku. Wielu fanów zapewne zaskoczy fakt, że emisja serialu zostanie przerwana na czas świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Mimo że w tym roku Wigilia wypada w środę, 24 grudnia, więc poniedziałkowe i wtorkowe odcinki powinny być normalnie emitowane w TVP2. Tak samo po świętach, tuż przed ostatnim dniem 2025 roku, bo 31 grudnia wypada przecież w środę.

To już pewne, że 1899 odcinek "M jak miłość" będzie ostatnim tego roku, a jego premiera już w poniedziałek, 22.12.2025 r. A to oznacza, że przerwa świąteczno-noworoczna potrwa aż do początku stycznia 2026 r. Czyli prawie trzy tygodnie! Nie wiadomo kiedy "M jak miłość" wróci na antenę TVP. Na pewno po Nowym Roku, w najlepszym wypadku od poniedziałku, 5 stycznia 2026 r.

Nie przegap: M jak miłość. To będzie ostatni odcinek w 2025 roku przed długą przerwą! Nie wyjaśni się, co będzie dalej

„M jak miłość” w święta Bożego Narodzenia 2025 - kiedy i gdzie koncert jubileuszowy?

Z okazji 25-lecia "M jak miłość" w środę, 3 grudnia, obsada i twórcy seriali spotkali się na uroczystej gala "25 lat miłości. Jubileusz M jak miłość". Nagranie z koncertu jubileuszowego Telewizja Polska pokaże pod koniec grudnia, dokładnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli w czwartek o godz. 17.15 w TVP2, co oznacza, że koncert jubileuszowy "M jak miłość" wyjątkowo będzie emitowane w inny dzień niż zazwyczaj.

"25 lat miłości. Jubileusz "M jak miłość"- kto wystąpi na koncercie jubileuszowym?

Specjalny program, koncert jubileuszowy "M jak miłość" po tytułem "25 lat miłości" to będzie podróż w pełną emocji, ciepła i wzruszeń podróż do Grabiny - miejsca, które na stałe zapisało się w ich sercach. Publiczność czeka spotkanie z aktorami, którzy przez 25 lat współtworzyli historię rodziny Mostowiaków. Jubileusz uświetnią gwiazdy polskiej estrady, m.in. Edyta Górniak, Kayah i Piotr Cugowski, a także aktorka "M jak miłość" - Olga Szomańska.

Galę "25 lat miłości. Jubileusz M jak miłość" poprowadzą Michalina Sosna i Maurycy Popiel, czyli serialowi Kama i Olek Chodakowscy.