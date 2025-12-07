M jak miłość. Ostatni odcinek w tym roku, a po nim niespodzianka na święta. Zmiana pory emisji - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-12-07 19:36

Koniec serialu "M jak miłość" w 2025 roku zbliża się nieuchronnie. Ostatni odcinek "M jak miłość" przed świętami Bożego Narodzenia i długą przerwą w emisji zostanie wyemitowany przed Wigilią, a na powrót uwielbianego serialu Polaków trzeba będzie czekać aż do początku 2026 roku. Specjalnie dla widzów produkcja jednak przygotowała niespodziankę - jubileuszowy koncert „M jak miłość” zatytułowany "25 lat miłości". Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć w telewizji w święta? Dzień i pora emisji może zaskoczyć! Oto szczegóły.

Ostatni odcinek "M jak miłość" w tym roku w poniedziałek, 22 grudnia 2025, w TVP2

Ten rok jest dla produkcji i aktorów "M jak miłość" wyjątkowy, bo serial o Mostowiakach obchodzi srebrny jubileusz. Dokładnie 4 listopada minęło 25 lat od emisji pierwszego odcinka, który wówczas nie zapowiadał, że "M jak miłość" stanie się hitem w telewizji, że przez ćwierć wieku będzie przyciągał miliony widzów, a popularnością żaden inny serial mu nie dorówna. 

Ostatni odcinek "M jak miłość" w 2025 roku będzie trzymał widzów w napięciu, przed wydarzeniami,które rozegrają się na początku przyszłego roku. Wielu fanów zapewne zaskoczy fakt, że emisja serialu zostanie przerwana na czas świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Mimo że w tym roku Wigilia wypada w środę, 24 grudnia, więc poniedziałkowe i wtorkowe odcinki powinny być normalnie emitowane w TVP2. Tak samo po świętach, tuż przed ostatnim dniem 2025 roku, bo 31 grudnia wypada przecież w środę. 

To już pewne, że 1899 odcinek "M jak miłość" będzie ostatnim tego roku, a jego premiera już w poniedziałek, 22.12.2025 r. A to oznacza, że przerwa świąteczno-noworoczna potrwa aż do początku stycznia 2026 r. Czyli prawie trzy tygodnie! Nie wiadomo kiedy "M jak miłość" wróci na antenę TVP. Na pewno po Nowym Roku, w najlepszym wypadku od poniedziałku, 5 stycznia 2026 r. 

„M jak miłość” w święta Bożego Narodzenia 2025 - kiedy i gdzie koncert jubileuszowy?

Z okazji 25-lecia "M jak miłość" w środę, 3 grudnia, obsada i twórcy seriali spotkali się na uroczystej gala "25 lat miłości. Jubileusz M jak miłość". Nagranie z koncertu jubileuszowego Telewizja Polska pokaże pod koniec grudnia, dokładnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli w czwartek o godz. 17.15 w TVP2, co oznacza, że koncert jubileuszowy "M jak miłość" wyjątkowo będzie emitowane w inny dzień niż zazwyczaj.

"25 lat miłości. Jubileusz "M jak miłość"- kto wystąpi na koncercie jubileuszowym?

Specjalny program, koncert jubileuszowy "M jak miłość" po tytułem "25 lat miłości" to będzie podróż w pełną emocji, ciepła i wzruszeń podróż do Grabiny - miejsca, które na stałe zapisało się w ich sercach. Publiczność czeka spotkanie z aktorami, którzy przez 25 lat współtworzyli historię rodziny Mostowiaków. Jubileusz uświetnią gwiazdy polskiej estrady, m.in. Edyta Górniak, Kayah i Piotr Cugowski, a także aktorka "M jak miłość" - Olga Szomańska.

Galę "25 lat miłości. Jubileusz M jak miłość" poprowadzą Michalina Sosna i Maurycy Popiel, czyli serialowi Kama i Olek Chodakowscy. 

