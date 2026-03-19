Barwy szczęścia, odcinek 3354: Wanda i Jerzy spędzą razem noc! Jaworscy nie dotrą do nich przez wypadek Krystyny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3354 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" Wanda, Jerzy, Krystyna i Krzysztof (Jacek Kałucki) umówią się na kolejny wieczór brydżowy. Ale tym razem już nie w mieszkaniu Jaworskich, a u Kępskiej, która postanowi zaprosić przyjaciół do siebie, pieczętując w ten sposób nowy rozdział w swoim życiu. Seniorka przygotuje przekąski i napoje, udekoruje stół, a sama w nowej stylizacji, którą pomoże wybrać jej Grażyna (Kinga Suchan), będzie czekać na swoich gości.

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" jako pierwszy u Kępskiej zjawi się Marczak, co wyraźnie ucieszy seniorkę, bo to właśnie na jego przyjście będzie czekała najbardziej. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie mocno się do niego zbliży. Do tego stopnia, że zaproponuje mu aż słodki grzech, przez co Krystyna uzna, że chyba znudziło jej się wdowieństwo i wcale się nie pomyli, bo Wanda zażegna ten okres właśnie pod wpływem Jerzego!

Jerzy zasiedzi się u Wandy w 3354 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" Wanda i Jerzy będą jeszcze tylko czekać na Krystynę i Krzysztofa, ale niestety małżonkowie się nie zjawią! Wszystko przez to, że dojdzie do kolejnego wypadku z udziałem chorej na Alzheimera Jaworskiej, której stan znów się pogorszy. I w związku z tym jej mąż odwoła spotkanie u Kępskiej, na którym już będzie Marczak.

Ale oczywiście w 3354 odcinku "Barw szczęścia" seniorka go nie wyprosi! A wręcz przeciwnie, gdyż we dwójkę spędzą tak miło czas, że Jerzy mocno się u niej zasiedzi! Do tego stopnia, że z wieczoru zrobi się już noc, bo Marczak wróci do swojego domu dopiero nad ranem!

Marczak zdradzi Małgorzatę w 3354 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3354 odcinku "Barw szczęścia" między Jerzym, a Wandą dojdzie do czegoś więcej? Czy Marczak tak popłynie, że zdradzi z Kępską swoją żonę Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska)? A może skończy się jedynie na grze w brydża i ewentualnej rozmowie?

Jedno jest pewne! A mianowicie, że w 3355 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosna Zwoleńska tak tego nie zostawi, gdy dowie się, że jej mąż spędził poprzednią noc z Kępską! Małgorzata natychmiast uda się do mieszkania rywalki, gdzie zastanie ją na świeżo po zakupach, bo po udanym wieczorze z Jerzym, seniorka zacznie posuwać się coraz dalej! Co z tego wyniknie? Przekonamy się już niebawem!

