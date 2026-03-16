Barwy szczęścia, odcinek 3351: Wanda namówi żonatego Jerzego na słodki grzech! Odważna propozycja Kępskiej zaskoczy nie tylko Krystynę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3351 - piątek, 3.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3351 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy przypadkiem natknie się na Wandę w bistro, na którą zacznie coraz częściej wpadać. I choć jeszcze niedawno seniorzy w ogóle nie będą się znać, to po przeprowadzce wdowy po zmarłym Henryku z ich domu do mieszkania na ulicy Zacisznej, które bądź co bądź znalazła dla niej jeszcze niczego nieświadoma Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) i wieczorkach brydżowych u Jaworskich wszystko się zmieni!

Do tego stopnia, że Marczak i Kępska mocno się do siebie zbliżą i zaczną się już spotkać nie tylko u Krystyny i Krzysztofa, ale także i poza! I nie inaczej będzie w 3351 odcinku "Barw szczęścia", gdy Marczak wpadnie na Kępską w "Restobarze SezoNovym", gdzie Wanda także będzie coraz częstszym gościem. Wdowa po zmarłym Henryku nie przejdzie obok ich kolejnego już spotkania obojętnie i zdecyduje się na kolejny krok, składając Jerzemu odważną propozycję!

Wanda odżyje u boku Jerzego w 3351 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3351 odcinku "Barw szczęścia" Wanda zacznie kusić Jerzego na "słodki" grzech! Ale czy Kępskiej faktycznie będzie chodzić wyłącznie o coś na ząb? Tym bardziej, że po poznaniu Marczaka wyraźnie rozpromienieje, w końcu zacznie się uśmiechać, a co najważniejsze na nowo żyć, bo wreszcie zapomni o swoim zmarłym mężu, który wcale nie był takim ideałem.

W przeciwieństwie do Marczaka, który w 3351 odcinku "Barw szczęścia" będzie wydawał się jego godnym następcą. Do tego stopnia, że Kępską zacznie do niego już tak ciągnąć, że nie ujdzie to już nawet uwadze chorej Jaworskiej, której tym razem już nic nie będzie się wydawać, bo Krystyna słusznie zauważy, że Wandzie już widocznie znudzi się wdowieństwo, bo nagle tak szybko dojdzie do siebie po stracie męża.

Marczak wda się w romans z Kępską w 3351 odcinku "Barw szczęścia"?

Sęk tylko w tym, że w 3351 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy wciąż będzie miał żonę, którą na dodatek Wanda już miała okazję poznać. Ale najwidoczniej nie będzie jej to przeszkadzać. Tak samo, jak i Marczakowi, który nie będzie opierał się Kępskiej!

Czy zatem w 3351 odcinku "Barw szczęścia" Marczak przyjmie jej propozycję i zdecyduje się na "słodki" grzech? Czy seniorów połączy płomienny romans? Czy Kępska odbierze Zwoleńskiej męża i po śmierci Henryka zacznie nowe życie u boku Jerzego? Czy Jerzy zostawi Małgorzatę dla Wandy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

