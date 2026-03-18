Barwy szczęścia, odcinek 3346: Oliwka urządzi Tomkowi scenę zazdrości o Grażynę! Dowie się, co do niej czuje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3346 - piątek, 27.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3346 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka dowie się od Patryka, że Tomek jest mocno zainteresowany losem swojej byłej kochanki, a jego obecnej partnerki. Jezierski opowie Zbrowskiej o ich spotkaniu przed jego szkołą i pytaniach Kępskiego o jego plany wobec Wirackiej. I choć to w pierwszej chwili mocno zaskoczy dziewczynę, to jednak postanowi skonfrontować ukochanego z tymi oskarżeniami i jak się okaże bardzo słusznie.

Tyle tylko, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 3346 odcinku "Barw szczęścia" Tomek nie powie jej całej prawdy, gdyż jedynie przyzna się do tego, że wpadł na Grażynę u swojej matki Wandy (Maja Barełkowska). A przecież ich spotkań będzie dużo więcej i to nie tylko u Kępskiej, czego Zbrowska już będzie świadoma. Ale Kępski jeszcze nie będzie o tym wiedział!

- Nie wiedziałem, że ona tam będzie. Naprawdę nie masz o co być zła i zazdrosna... - spróbuje uspokoić ją Tomek.

- I przez przypadek zapomniałeś mi powiedzieć? Jakoś dużo ostatnio tych przypadków - wyrzuci mu Oliwka.

Oliwka pozna prawdziwe intencje Tomka co do Grażyny w 3346 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3346 odcinku "Barw szczęścia" Kępski zacznie przekonywać swoją ukochaną, że między nim a Wiracką nic nie ma, ale Zbrowska mu nie uwierzy. Zwłaszcza, że Jezierski da jej jasno do zrozumienia, że jego zdaniem Tomek jest po prostu zazdrosny o Grażynę, o co i ona otwarcie go zapyta. A on dalej będzie się bronił i okłamywał sam siebie!

- Jesteś? - zapyta go otwarcie Zbrowska.

- Chyba sama nie wierzysz w to, co mi zarzucasz? Naprawdę chodzi mi tylko o dobro Grażyny. Tyle przeszła... Nie chcę, żeby znowu ktoś ją skrzywdził - wyjaśni jej Kępski.

- Nie musisz jej niańczyć - wypomni mu Oliwka.

- Jesteśmy powiązani, czy tego chcesz, czy nie. Ale nie mam żadnych ukrytych intencji - zapewni ją Tomek, ale z marnym skutkiem - Nie przekonasz mnie!

Tuż po konfrontacji z Tomkiem w 3346 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka pójdzie zobaczyć się z Madzią (Natalia Sierzputowska). Zbrowska opowie swojej przyjaciółce o kłótni z ukochanym, na co Banaś uzna, że to najwyższa pora, aby i ona w końcu powiedziała jej o swoich obserwacjach.

- Od jakiegoś czasu wydawało mi się, że Tomek stara się jakoś do niej zbliżyć - przyzna jej Madzia.

- I dopiero teraz mi o tym mówisz? - zdenerwuje się Oliwka.

- Powiedziała, że się przyjaźnią. Nie miałam powodu, żeby jej nie wierzyć - usprawiedliwi się przyjaciółka, po czym doda - Dopiero Patryk mi to uświadomił. Jego zdaniem Tomek uderza do Grażyny...

Zbrowska zostawi Kępskiego w 3346 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3346 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska już nie odpuści i postanowi raz jeszcze rozmówić się ze swoim ukochanym. Oliwka otwarcie zapyta Tomka, co tak naprawdę czuje do Grażyny, ale po tym, co usłyszy od swoich przyjaciół, to i tak nie uwierzy w żadne jego słowo!

- Sympatię i pewnie, jak to nazwać? Sentyment? Ale to nic nie znaczy. Ty jesteś miłością mojego życia - wyzna jej Tomek.

- Zdobądź się na odwagę i powiedz... Kochasz nadal Grażynę? - zapyta Zbrowska.

- Nic do ciebie nie dociera - westchnie Kępski.

- Wręcz przeciwnie. Właśnie dotarło - odpowie mu Oliwka.

W tej chwili w 3346 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka podejdzie do szafy, po czym wyciągnie z niej walizkę i zacznie pakować swoje rzeczy. Zachowanie Zbrowskiej aż zirytuje Kępskiego, ale niestety nie sprawi, że dziewczyna zmieni zdanie i postanowi z nim zostać! A wręcz przeciwnie!

- Serio? Taką dziecinadę odstawiasz? - wyrzuci jej Tomek, ale tym jej nie zatrzyma, bo Oliwka tylko dokończy to, co zaczęła, po czym wyjdzie z jego mieszkania i zatrzyma się u Madzi!

