Barwy szczęścia, odcinek 3353: Przemiana Wandy! Tak się zmieni po zakończeniu żałoby po zmarłym Henryku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3353 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3353 odcinku "Barw szczęścia" Wanda wreszcie zakończy żałobę po zmarłym Henryku i zacznie zupełnie nowe życie! Kępska spakuje i odda rzeczy po mężu, a sama już na dobre zrezygnuje z noszenia czarnych ubrań. Seniorka przejdzie niezwykłą metamorfozę u boku Grażyny (Kinga Suchan), przez co już w niczym nie będzie przypominać dawnej siebie.

Wszystko przez to, że w 3353 odcinku "Barw szczęścia" znów zagości u niej kolor, obecny nie tylko na jej jasnych sukienkach, ale także i na twarzy, bo seniorka na nowo zacznie się uśmiechać. Wanda rozkwitnie i tak rozpromienieje, że Tomek ledwo co ją pozna! Tym bardziej, że już nie będzie siedzieć tylko w domu, bo zacznie wychodzić do ludzi i znajdzie sobie nowych przyjaciół i nie tylko, przez co już nie będzie zdana wyłącznie na łaskę rodziny.

Wanda w końcu rozpocznie nowe życie w 3353 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Kępski ogromnie ucieszy się z przemiany matki. Zwłaszcza, że od śmierci jego ojca minie już trochę czasu, ale dopiero teraz Wanda się po niej pozbiera, w czym i on będzie miał swój udział. A to dlatego, że to właśnie dzięki jego uporowi Kępska przeprowadziła się z ich domu na ulicę Zaciszną, początkowo z rzeczami i wspomnieniami po zmarłym mężu. Jednak teraz już będzie gotowa się ich pozbyć.

Tym bardziej, że w 3353 odcinku "Barw szczęścia" w jej życiu pojawi się już zupełnie inny mężczyzna - Jerzy (Bronisław Wrocławski). To właśnie u boku Marczaka, poznanego na brydżu u Krystyny (Hanna Bieluszko) i Krzysztofa (Jacek Kałucki), Kępska tak odżyje! A wszystko dzięki jej przeprowadzce i wyjściach do "Resobaru SezoNovego", gdzie wyłapał ją Broda (Andrzej Popiel), a tym samym całkowicie zmienił jej życie.

Tak Kępska zmieni się u boku Jerzego w 3353 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że Kępska będzie stałym gościem na brydżu u Jaworskich. Szczególnie, że będzie tam przychodził i Jerzy, do którego mocno się zbliży. Do tego stopnia, że zacznie się z nim widywać i poza mieszkaniem Jaworskich. Aż w końcu zacznie namawiać go na słodki grzech, przez co Krystyna jako pierwsza zacznie zauważać, że chyba już znudziło jej się wdowieństwo! I wcale się nie pomyli, bo w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Wanda już oficjalnie zacznie nowe życie.

I w 3353 odcinku "Barw szczęścia" otworzy się na nową miłość. A ta przyjdzie dość szybko, bo Kępskiej równie prędko przyjdzie spędzić pierwszy wspólny wieczór z Marczakiem, po którym szczęśliwa Wanda jeszcze bardziej rozpromienieje i jeszcze bardziej zacznie o siebie dbać!

22