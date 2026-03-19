M jak miłość, odcinek 1923: Wielka tajemnica Wójcika. Tylko Anecie opowie o żonie i dramacie, który przeżył

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku „M jak miłość” Wójcik ponownie znajdzie się w centrum dramatów w klinice Olka. Choć początkowo jego obecność budziła podejrzenia, bo wydawał się niebezpieczny i sprawiał kłopoty, wyszło na jaw, że kieruje nim przede wszystkim troska o zdrowie swojego syna. Jedynymi lekarzami, którym ufa, są Olek i Aneta, a niebawem Wójcik otworzy przed Chodakowską niezwykle prywatną kartę swojego życia.

W 1923 odcinku „M jak miłość” Wójcik wyzna Anecie dramat, który przeżył z żoną

Długo skrywana tajemnica Wójcika w 1923 odcinku „M jak miłość” wreszcie ujrzy światło dzienne. Mężczyzna zwierzy się Anecie, w jaki sposób stracił żonę i dlaczego nigdy nie potrafił zaufać innym lekarzom. To wyznanie pokaże, że pod twardą fasadą wpływowego „biznesmena” kryje się człowiek pełen emocji, zmagający się z traumą, której nikt nie znał.

W 1923 odcinku „M jak miłość” Wójcik zwróci się tylko do Anety. To właśnie Chodakowska będzie jego powierniczką, nikt inny nie pozna szczegółów jego dramatycznej przeszłości. Ta relacja może znacznie wzmocnić więź między nimi, bo Wójcik będzie wiedział, że Aneta nie zdradzi jego tajemnic i będzie mogła mu pomóc w razie potrzeby.

Pomoc Wójcika wróci w konfliktach Olka z nowym szefem

Równocześnie w 1923 odcinku „M jak miłość” Olek nadal będzie zmagał się z nowym szefem Aleksandrem Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), którego metody i decyzje zirytują go coraz bardziej. Wójcik nie tylko udzieli Anecie wsparcia, ale też może włączyć się w pomoc przy problemach Olka, tak jak robił to w przeszłości.

Co więcej, w 1923 odcinku „M jak miłość” widać będzie, że Wójcik to postać znacznie głębsza, niż mogło się wydawać. Nie jest już tylko „tajemniczym gangsterem” z przeszłością, jest człowiekiem pełnym dramatów.