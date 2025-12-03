M jak miłość. To będzie ostatni odcinek w 2025 roku przed długą przerwą! Wiemy, kiedy emisja w TVP - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość" w 2025 roku przed przerwą świąteczną?

Koniec "M jak miłość" w 2025 roku zbliża się wielkimi krokami. Wielu widzów będzie zapewne zaskoczonych, że emisja serialu zostanie przerwana na czas świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Mimo że w tym roku Wigilia wypada w środę, 24 grudnia, więc poniedziałkowe i wtorkowe odcinki powinny być normalnie emitowane w TVP2. Tak samo po świętach, tuż przed ostatnim dniem 2025 roku, bo 31 grudnia wypada przecież w środę.

Fani "M jak miłość" muszą jednak wiedzieć, że to 1899 odcinek będzie ostatnim tego roku, a jego premiera już w poniedziałek, 22.12.2025 r. A to oznacza, że przerwa świąteczno-noworoczna potrwa aż do początku stycznia 2026 roku. Czyli prawie trzy tygodnie! Póki co, nie wiadomo kiedy "M jak miłość" wróci na antenę TVP. Na pewno po Nowym Roku, w najlepszym wypadku od poniedziałku, 5 stycznia 2026.

Ostatni odcinek "M jak miłość" pozostawi wiele pytań bez odpowiedzi, wątki wielu bohaterów zostaną urwane bez żadnego wyjaśnienia. W ekranowej Grabinie w epizodzie 1899 będzie lato w pełni, a wydarzenia, które rozegrają się u Mostowiaków i ich bliskich przyjaciół mocno wpłyną na dalsze losy wielu postaci.

Jak się skończy "M jak miłość" w 2025 roku? Co się wydarzy w ostatnim 1899 odcinku?

W domu Mostowiaków w Grabinie w ostatnim 1899 odcinku "M jak miłość" nikt nie będzie wiedział, gdzie jest Agnes (Amanda Mincewicz), ale wszyscy domyślą się, kto naprawdę jest jej ojcem. Agnes nadal będzie się ukrywać przed Martinem (Paweł Izdebski) zdecyduje się w końcu na ucieczkę do USA.

Nieświadoma, że Basia (Karina Woźniak) cały czas się o nią martwi, a Barbara (Teresa Lipowska) odkryje skąd to przygnębienie wnuczki i co łączy Agnes z ich rodziną. Mostowiakowa dostrzegła bowiem, że młoda Niemka patrzy na Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) jak na ojca.

Prawdy o Agnes domyśli się też Rogowski, któremu w 1899 odcinku "M jak miłość" trudno będzie nawet wypowiedzieć słowa, że jest jej ojcem.

W poniedziałek, 22.12.2025, w finałowym odcinku "M jak miłość" w tym roku Bartek (Arkadiusz Smoleński) będzie miał dla Doroty (Iwona Rejzner) radosną niespodziankę - zakup siedliska od Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek). Budzyńscy wrócą na stałe do mieszkania do Warszawy, a Lisieccy zamieszkają w ich domu, który był też pensjonatem!

Bartek zorganizuje przy okazji małą „parapetówkę”, na którą zaprosi nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale także Franka (Jarosław Śmigielski). Osieroconego chłopca, z którym Dorota zaprzyjaźniła się w szpitalu, przywiezie do Grabiny Aneta (Ilona Janyst) za zgodą kuratora.

W trakcie imprezy Doroty i Bartka w ostatnim 1899 odcinku "M jak miłość" dojdzie jednak do sporego kryzysu... W siedlisku Franek od razu zacznie rozmawiać z piłkarzem Michałem (Igor Pawłowski), chłopakiem Basi, który zdradzi niechcący chłopakowi, że po kontuzji już nigdy nie wróci na boisko. A gdy chłopiec pozna w końcu prawdę zarzuci Anecie oraz Dorocie, że dotąd go okłamywały. Ucieknie od Lisieckich!

