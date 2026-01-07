M jak miłość, odcinek 1905: Nowa kobieta w życiu Tadeusza! Lekarka Alicja pojawi się, kiedy mąż Jagody będzie jej potrzebował najbardziej

M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku "M jak miłość" Tadeusz pozna pewną kobietę, która może wiele namieszać w udanym związku z Jagodą. Chociaż miłość Tadzika z żoną nie zaczęła się wcale od wielkich uniesień, a wręcz przeciwnie - dogryzali sobie i okazywali niechęć, obecnie to jedna z ulubionych par w serialu. Ich uczucie zostanie jednak wystawione na dużą próbę, bo już w 1905 odcinku "M jak miłość" w otoczeniu sadownika pojawi się Alicja Krajewska... Tajemnicza lekarka pomoże Kiemliczowi i tak zaczną znajomość.

Pechowy dzień Tadeusza doprowadzi do poznania Alicji

Tadeusz przeżyje jeden z gorszych dni jego życia. Okrutny pech się skumuluje, nic mu nie wyjdzie, poczuje irytację i pustkę. Czasami bywają chwile, gdzie wszystko idzie nie tak, a sadownik taki właśnie moment przeżyje w 1905 odcinku "M jak miłość". Katastrofa za katastrofą, a w tle kolejne sprzeczki z Kisielową (Małgorzata Rożniatowska), której niektórzy w Grabinie mają serdecznie dość.

Kiemlicz niby pogodził się z panią sołtys, która jakiś czas myślała, że Tadzik chce zabrać jej pozycję. W skutek wielu nieporozumień doszło do wściekłości seniorki, która koniec końców zrozumiała, że mąż Jagody nie jest jej wrogiem. Niestety napięcie między nimi znów wróci, a Tadeusz poczuje, że ma serdecznie dość uważania na każdy krok, by jakimś cudem nie narażać się Kisielowej.

Najgorszą sytuacją w i tak kiepskim dniu Tadeusza w 1905 odcinku "M jak miłość" będzie zjedzenie produktu, po którym wystąpi gwałtowna reakcja alergiczna! Tadzik będzie potrzebował natychmiastowej wizyty lekarskiej, bo niektóre sytuacje po wystąpieniu uczulenia mogą spowodować dramatyczne uszczerbki na zdrowiu. To nie będą żarty.

Alicja Krajewska uratuje Tadzika w 1905 odcinku "M jak miłość". Będzie kryzys w małżeństwie?

I tak oto rozdrażniony, podłamany Kiemlicz wyląduje pod opieką doktor Alicji. To właśnie ona obejrzy jego rekcję uczuleniową, zastosuje leczenie i nie dopuści do kiepskich skutków zjedzenia nieodpowiedniego dla mężczyzny produktu. Kim jest tajemnicza lekarka, która udzieli Tadziowi pomocy?

Alicja Krajewska pojawi się pierwszy raz w "M jak miłość" w 1905 odcinku, który będzie miał swoją emisję pod koniec stycznia. Wcześniej kobieta nie pojawiała się w wątku Jagody i Tadeusza. Co ciekawe, małżeństwo Kiemliczów uchodzi za udane, ostatnio nie mieli kryzysów czy spięć. Tadeusz może liczyć na żonę, szczególnie że razem wychowują małą córeczkę. Czy pojawienie się nowej lekarki w Grabinie spowoduje, że między Tadeuszem a Jagodą dojdzie do rozłamu? Póki co nie wiadomo dokładnie, jaką rolę odegra Alicja w udanym życiu Tadzika, ale można się spodziewać, że to część dłuższego wątku.