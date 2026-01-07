M jak miłość, odcinek 1906: Natalka wystraszy się Pauli. Zrezygnuje z Adama, by nie narażać się jego kochance? – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Hania (Wiktoria Basik) nadal chce znaleźć mamie partnera, a sobie ojca. Nie udało się z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) – teraz próbuje z Adamem.

Dzikie żądze Natalki i Adama w „M jak miłość”

W odcinku jubileuszowym serialu „M jak miłość” Natalka i Adam razem szukali skradzionego France (Dominika Kachlik) i Pawłowi (Rafał Mroczek) drewna z Podhala. Potem zjedli razem kolację u Mostowiaków, uwieńczoną deserem - magicznymi herbatnikami Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska). Ciastka spowodowały, że zaczęli flirtować, a w końcu Karski objął Mostowiaczkę i pocałował.

Natalka znowu odseparuje się od Adama - odcinek 1906 „M jak miłość”

Między Natalką a Adamem jest jak na górskiej kolejce albo… w telenoweli. Po „jubileuszowym” pocałunku Karski w 1902. odcinku „M jak miłość” spędzi z Mostowiaczką właściwie cały dzień. A skończy się on pizzą, na którą zaprosi go Hania, a potem się ulotni, by wujek Adam i mama mogli zostać sami. Jej strategia odniesie skutek – dojdzie do kolejnego pocałunku. Tyle że w tej beczce miodu będzie też łyżka dziegciu. O ich zbliżeniu dowie się Paula i zażąda od policjantki, by zostawiła swojego przełożonego… jej. Powie Natalce, że Adam jest dla niej bardzo ważny, a ona chyba traktuje Karskiego niepoważnie, a jeśli jest odwrotnie, to i tak z nią nie wygra. W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” Natalia jednak zdecyduje się znowu zdystansować od swojego szefa. Czy stanie się tak właśnie z powodu interwencji zdeterminowanej Pauli? Czy Mostowiaczka jednak nie kocha Adama? Czy też kocha, ale nie chce rywalizować z inną kobietą, wierząc, że Karski sam podejmie decyzję? Przekonamy się wkrótce!