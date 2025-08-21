M jak miłość: Dumny z siebie Karski utrze Natalce nosa. Pokaże, jaki jest naprawdę - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 09.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Adam już pokazał, że potrafi być perfidny. Bo jak inaczej określić człowieka, który szantażuje swoją podwładną chcącą ratować członka rodziny…? Zażądał od Natalki, by odwiedziła go wieczorem w domu, kiedy Bartek (Arkadiusz Smoleński) został zatrzymany za bójkę. A potem nie otworzył jej drzwi, by ją upokorzyć. W nowym sezonie wykorzysta do swoich celów dwie kobiety. I Mostowiaczkę i nową znajomą Paulę.

Adam i kochanka w ręczniku w 1873. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1873. odcinku serialu „M jak miłość” Adam pomoże Natalce w niespodziewanym kłopocie. Zepsuje się jej samochód i Karski podwiezie Hanię (Wiktoria Basik) do szkoły na sygnale, z kogutem na dachu, wprawiając ją w zachwyt. Szczęśliwa Mostowiakówna powie mu, jak bardzo jest mu wdzięczna, nie tylko za to, ale za wszystko co dla niej robi, bo zawsze może na niego liczyć. Adamowi zrobi się miło:

- Taki już jestem... Miły, uczynny, szlachetny... Po prostu ideał!

W świetnym nastroju po tak miłym poranku i wdrażając w życie plan otwarcia się na związek z Karskim, Natalia zadzwoni do jego drzwi po pracy. Wejdzie chcąc trochę u niego zostać. Tak się nie stanie, bo – niespodzianka! - gospodarz nie będzie sam. W przedpokoju zjawi się nagle półnaga kobieta, ledwie zakryta ręcznikiem i nazywając Adama „kotkiem” zapyta, czy to kurier przywiózł pizzę. Karski krótko odpowie „nie”, a Mostowiaczka ze łzami w oczach wycofa się do drzwi, przepraszając:

- (...) To nic ważnego, ja... po prostu chciałam pogadać... Nieważne, do jutra, cześć, widzimy się w pracy.

Adam poskromi zapędy Walata seniora w 1873. odcinku „M jak miłość”

W 1873. odcinku „M jak miłość” Adam utrze nosa nie tylko Natalce, która wcześniej go nie chciała. Będzie jeszcze jedna osoba, jakiej pokaże, gdzie jej miejsce. To ojciec (Szymon Mysłakowski) rozbijającego się quadem po wsi Dominika (Bartosz Surówka). Kiedy łobuz zostanie zatrzymany za narażenie życia i zdrowia Basi (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec), niezwykle zamożny Walat senior wtargnie na posterunek i oskarży Karskiego o nękanie jego syna. Zacznie grozić prawnikami. Ale Adam prędko go usadzi, przypominając przepisy prawa i informując o istniejącym nagraniu świadka.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl