M jak miłość, odcinek 1903: Dziwny powrót Magdy do kancelarii Andrzeja. Od razu zostanie wrobiona!

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1903 odcinku "M jak miłość" Magda zawita do kancelarii Andrzeja, gdzie zdecydowała się powrócić. Nie chodzi o odwiedziny u męża i kolegów prawników, a pełnoprawny powrót do pracy. Magda odeszła z biura w atmosferze skandalu, ponieważ wiele miesięcy temu dowidziała się o zdradzie Budzyńskiego z Julią (Marta Chodorowska). Odkryła prawdę jako ostatnia, a znajomi dobrze wiedzieli, że prawnik ma na sumieniu "numerek" z koleżanką z pracy. Niby chcieli chronić Magdę, ale ona odebrała to jako zniewagę. Odeszła z biura, a w późniejszych odcinkach "M jak miłość" zajęła się prowadzeniem pensjonatu i dbaniem o siedlisko w Grabinie.

Nietypowy powrót Magdy do kancelarii w 1903 odcinku "M jak miłość"

Chociaż plany powrotu Magdy do warszawskiej kancelarii były snute już jakiś czas temu, dopiero niedawno Budzyńscy żegnali się z siedliskiem i ostatecznie postawili na powrót do Warszawy. Magda ukończyła studia prawnicze, co daje jej możliwość pracy u Andrzeja na zupełnie innych warunkach. Jakie będą pierwsze kroki Magdy w nowej roli prawniczki? Powrót Budzyńskiej do biura zbiegnie się w czasie z ważnymi wydarzeniami.

Magda wrobiona tuż po rozpoczęciu pracy w kancelarii!

Po pierwszych krokach w biurze Magda z Andrzejem wybiorą się na spotkanie z Dimą (Michaił Pszeniczny) i Julią. Budzyńska nie przewidzi, że właśnie zostaje wrobiona... Nie chodzi o nic złego, to nie kolejny pomysł Święcickiego (Artur Paczesny), który próbował ją zniszczyć i władować do więzienia za rzekomą defraudację pieniędzy. Tym razem to Dima z Julią wrobią Magdę w 1903 odcinku "M jak miłość", że niby chcą się spotkać, a tak naprawdę Budzyńska zajedzie wprost na ślub Ukraińca z Malicką! Nie zdradzą wcześniej, że chodzi o tak ważny moment ich życia. Czy Magda ucieszy się z nieco dziwnej niespodzianki? To się jeszcze okaże.