M jak miłość, odcinek 1903: Franka umrze?! Tragiczne wieści w szpitalu dobiją Pawła

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kilka miesięcy po dramatycznym wypadku w Grabinie, który niemal odebrał jej życie, Zduńska będzie musiała ponownie zmierzyć się z konsekwencjami tamtych wydarzeń. Przypomnijmy, że po groźnym zdarzeniu na drodze Franka trafiła do szpitala w Gródku w stanie krytycznym. Lekarze przeprowadzili skrajnie ryzykowną operację, ratując ją przed wykrwawieniem się wskutek uszkodzenia aorty. Później Zduńska wyszła do domu, miała się dobrze. Jak wyjdzie na jaw, powikłania u góralki będą tragiczne.

Franka przeczuje najgorsze. Stoi nad nią śmierć!

Już w 1901 odcinku „M jak miłość”, który ukaże się w telewizji już w 2026 r., Franka zgłosi się na obowiązkowe badania, ale prawdę o pobycie w szpitalu postanowi ukryć przed Pawłem. Zamiast tego powie mężowi, że wyjedzie na kilka dni do Bukowiny. Zrobi to, by go nie martwić i nie dokładać mu kolejnego stresu po traumie, jaką już przeżyli. Szybko tego pożałuje, bo sprawa okaże się tak poważna, że góralka nie da rady ukryć okrutnych faktów.

Jednak w 1903 odcinku serialu dramat wróci ze zdwojoną siłą. Wyniki badań okażą się druzgocące, a lekarze stwierdzą tętniakowe poszerzenie aorty, które oznacza realne i natychmiastowe zagrożenie życia. Franka załamie się i zrozumie, że dłużej nie może być z tym sama. W końcu poprosi Pawła, by przyjechał do szpitala.

Paweł w szpitalu dowie się prawny o możliwej śmierci żony...

Rozmowa Zduńskiego z lekarzem będzie dla niego ciosem. Paweł uświadomi sobie, że jego ukochana po raz kolejny może umrzeć. Przerażony i bezradny, będzie bliski paniki. W tych dramatycznych chwilach wsparciem okaże się Piotrek (Marcin Mrozek), który dowie się o chorobie Franki od żony i stanie u boku brata. Czy Franka znów stanie do walki o życie? Czy lekarzom uda się zapobiec tragedii? Nadchodzące odcinki „M jak miłość” przyniosą widzom ogromne emocje i strach o los Zduńskich.