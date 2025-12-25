Pierwsza miłość, odcinek 4134: Bójka Białego o Angelikę pod domem Olszewskich! Filip z Kamilem odkryją zbrodnię? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4134 - piątek, 16.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Angelika, która niedawno wygrała walkę o życie i wyszła ze szpitala, powinna wreszcie zaznać spokoju. Jej ozdrowienie było cudem, o który do końca walczyli zarówno Biały, jak i Filip. Dziewczyna wciąż jest dla nich bardzo ważna, dlatego gdy stracą z nią kontakt, natychmiast ruszą pod dom Olszewskich.

Szokujące odkrycie Filipa i Białego

Na miejscu w 4134 odcinku "Pierwszej miłości" chłopaki zaczają się koło płotu przy posesji rodziców Angeliki i będą bacznie obserwować wydarzenia. Czekać będzie na nich szokujący widok. W 4143 odcinku „Pierwszej miłości” Filip i Biały zauważą Bolesława trzymającego telefon Angeliki, a jego ręka będzie umazana krwią. To rozpali ich wyobraźnię i strach, a wszystko będzie wyglądało tak, jakby doszło do tragedii. Przekonani, że dziewczynie mogło stać się coś złego, postanowią za wszelką cenę dostać się do środka.

Bójka Białego w 4134 odcinku "Pierwszej miłości"

Napięcie sięgnie zenitu, gdy pod domem wybuchnie awantura. Biały wda się w brutalną bójkę z tajemniczym chłopakiem, którego tożsamość pozostanie nieznana. Będzie szarpanina, krzyki i chaos, a Filip również zostanie wciągnięty w to niebezpieczne zamieszanie. Emocje wezmą górę, bo w grę wejdzie życie Angeliki.

Tymczasem Bolesław ruszy na poszukiwania doktora Wenerskiego (Przemysław Sadowski), co tylko spotęguje niepokój i podejrzenia. Czy zakrwawiona ręka faktycznie będzie dowodem zbrodni? Czy Angelika padła ofiarą kogoś z otoczenia Olszewskich? W 4143 odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą sceny pełne agresji, strachu i dramatycznych decyzji, które mogą na zawsze zmienić losy bohaterów. Jedno jest pewne, dla Białego i Filipa to będzie walka do końca.