Dziedzictwo, odcinek 827: Zaręczyny Nany i Yamana. Oświadczy się nad morzem i doprowadzi ukochaną do łez - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 827 - sobota, 7.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 827 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman nie pozwoli Nanie odejść! Zakochany Kirimli nie zgodzi się na powrót zrezygnowanej ukochanej do Gruzji i za wszelką cenę spróbuje ją zatrzymać przed wylotem. I na szczęście, to mu się uda, gdyż we ostatniej chwili para spotka się w domu Velego, skąd Yaman siłą porwie swoją ukochaną nad morze, gdy nie będzie chciała iść po dobroci!

Szczególnie, że w 827 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie już gotowy na idealne oświadczy i będzie miał ku temu idealne warunki. I stąd tak bardzo będzie się śpieszył, aby ze wszystkim idealnie zdążyć, czego jego ukochana jednak nie będzie świadoma, gdyż nie będzie miała pojęcia, że Yaman faktycznie ją kocha i chce, aby została jego żoną!

Tak Yaman oświadczy się Nanie w 827 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 827 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman w końcu przywlecze Nanę na plaże w trakcie zachodu słońca, czym już w ogóle ją zszokuje. A zwłaszcza, gdy uciszy jej wymówki i tłumaczenia, czym już kompletnie zbije ją z tropu! Ale tylko na chwilę!

- Nic nie rozumiem. Co tu robimy? - zapyta go Nana.

- Zamilcz. Mamy mało czasu. Za chwilę zajdzie słońce i nasze odbicia w wodzie staną się niewidoczne - wyzna jej Yaman, po czym kontynuuje swój romantyczny wywód - Powiedziałaś, że nie mówimy tym samym językiem. To nieprawda. Od samego początku mówimy tym samym językiem. Porozumiewamy się samym spojrzeniem. Nawet kiedy milczymy, nasze oczy i serca nie przestają mówić tym samym językiem. Bo ja cię... kocham. Nasze odbicia w wodzie będą stały obok siebie przez życie. Nie puszczę twojej dłoni aż do zachodu słońca naszego życia...

I już tym wyznaniem w 827 odcinku serialu "Dziedzictwo" mocno poruszy Nanę. Ale to będzie dopiero początek jej wzruszeń, gdy nagle Yaman wyciągnie pierścionek i poprosi ją o rękę! I w to jego ukochana już w ogóle nie będzie w stanie uwierzyć!

- Nano Maryam, wyjdziesz za mnie? - spyta ją Yaman.

- To się dzieje naprawdę? Mówisz poważnie? - dopyta zszokowana Nana.

- Nie odpowiedziałaś - szybko sprowadzi ją na ziemię Kirimli.

- Tak - powie szczęśliwa i zakochana Nana, po czym powtórzy to jeszcze kilka razy i poruszona rzuci się ukochanemu w objęcia!

Nana i Yaman w końcu będą szczęśliwi w 827 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I wówczas w 827 odcinku serialu "Dziedzictwo" już wszystko stanie się dla niej jasne. W tym także ostatnie zachowanie Yamana, które ona źle zinterpretuje, co doprowadzi ją do decyzji o odejściu. Mimo iż w tym samym czasie Kirimli będzie szykował się do oświadczyn, uczył dla niej języka gruzińskiego i oczekiwał na pierścionek zaręczynowy.

Ale w 827 odcinku serialu "Dziedzictwo" wszystkie niedomówienia w końcu pójdą w niepamięć, a Nana i Yaman wreszcie będą szczęśliwi, jak nigdy wcześniej! A na dodatek już zaręczeni!