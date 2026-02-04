Dziedzictwo, odcinek 824: Yaman okrutnie okłamie Nanę przed zaręczynami! Wmówi jej, że kupuje pierścionek dla innej - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 824 - środa, 4.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 824 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman w końcu zrozumie ukryte intencje Nany i zda sobie sprawę, że naprawdę pragnie zostać jego żoną. I oczywiście będzie miał rację, mimo iż ukochana mu tego nie powie, a co więcej będzie robić wszystko, aby tak właśnie myślał. Jednak Kirimli domyśli się prawdy i postanowi się tego trzymać, aby sprawić jej jeszcze większa niespodziankę.

W 824 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli chwyci za telefon i zadzwoni, aby zamówić pierścionek zaręczynowy. I zrobi to akurat w momencie, gdy do jego gabinetu wejdzie Nana, aby w końcu szczerze porozmawiać z nim o swoich prawdziwych intencjach. Ale, gdy to usłyszy, to momentalnie się zatrzyma.

- Zaczniemy od pierścionka - uzna Yamana, po czym wybierze numer i doda - Dzień dobry panie Estreicher. Potrzebuję niezwykłego pierścionka.

- Po co mu pierścionek? - zacznie zastanawiać się Nana.

Tak Yaman bezlitośnie oszuka Nanę w 824 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 824 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zastygnie w bezruchu, co nie ujdzie uwadze Yamana. Ukochany podejdzie do Maryam, złapie ją za rękę, po czym sprowadzi na schodach w dół i kontynuuje swoją rozmowę. I wówczas Nana momentalnie pomyśli, że Kirimli ma na myśli właśnie ją i ogromnie się z tego powodu ucieszy. Tym bardziej, że w trakcie rozmowy nie padnie żadne inne imię. Ale niestety dla niej tylko do czasu...

- Dla niezwykłej kobiety. Proszę przesłać modele. Sam wybiorę - doda Kirimli, po czym się rozłączy.

Tuż po chwili w 824 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman zdecyduje się na szczere wyznanie, czym tylko utwierdzi Nanę w jej podejrzeniach. Ale tylko na chwilę, gdyż po chwili wymieni imię ciotki, czym sprawi, że cały czar pryśnie.

- Za długo zwlekałem... - wyzna jej Yaman, po czym kontynuuje - Zamówiłem pierścionek dla cioci. Chcę, żeby był wyrazem mojej miłości i podziękowaniem za jej starania. Myślisz, że się ucieszy?

Dotknięta Nana zrobi dobrą minę do złej gry w 824 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 824 odcinku serialu "Dziedzictwo" rozczarowana Maryam postanowi robić dobrą minę do złej gry i nie okazać ukochanemu tergo, co czuje w tym momencie. Jednak Yaman i tak bez trudu to dostrzeże i spróbuje ją jeszcze podejść, ale ona znó się nie da!

- Oczywiście, to dobry pomysł i ciocia Akca zasługuje na wszystko, co najlepsze - uzna Maryam.

- Chciałaś czegoś? - zapyta ją Kirimli.

- Nie - odpowie szybko Nana, ale w 824 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie zdoła dodać już nic więcej, gdyż ich rozmowę przerwie krzyk Yusufa!

