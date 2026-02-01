Pierwsza miłość, odcinek 4147: Przyparta do muru Franka zdradza przerażające zamiary Mateusza Stika wobec syna Emilki

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia wstrząsnęły nie tylko bohaterami, ale i fanami. Kinga, na wieść o porwaniu Emilki i jej dziecka, w końcu zrozumiała, do jakiej tragedii doprowadziła bezmyślność jej matki, odwołując widzenie w areszcie. W tym samym czasie lekarka więzienna Ilona próbowała odizolować Bartka od tych druzgocących informacji, jednak on i tak zaczął domyślać się, że jego rodzinie stało się coś złego. Tymczasem dramat rozgrywał się w opuszczonym dworku, gdzie uwięziona Emilka musiała udawać szczęśliwą partnerkę psychopatycznego Mateusza. Gdy ten zdradził jej swój plan ucieczki, zdesperowana kobieta podjęła dramatyczną próbę odebrania mu pistoletu. Sytuacja stała się krytyczna, a na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać.

"Pierwsza miłość" odc. 4147 - streszczenie

Emilka dokonuje przerażającego odkrycia, orientując się, że Mateusz planuje pozbyć się jej synka. Świadoma, do czego zdolny jest Stik, próbuje go przekonać do odwiezienia dziecka w bezpieczne miejsce, jednocześnie rozpoczynając desperacką walkę o własne życie.

W tym samym czasie Angelika, której ojciec Bolesław zabrania opuszczać dom i kontaktować się ze światem zewnętrznym, wymyka się na spotkanie z Białym. Niestety, ich niespodziewana randka okazuje się kompletnym niepowodzeniem.

Tymczasem na komendzie policji atmosfera gęstnieje, a Piotrek, wściekły z powodu braku postępów w śledztwie, przekracza swoje uprawnienia i siłą wymusza na France zeznania, w których dziewczyna zdradza mu okrutny plan Stika.

"Pierwsza miłość" odc. 4147 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia z pewnością trzymają w napięciu wszystkich wiernych fanów produkcji. Widzowie z niecierpliwością wyczekują, by poznać dalsze losy ulubionych bohaterów i zobaczyć, jak rozwiążą się dramatyczne wątki. Na szczęście znamy już wszystkie szczegóły dotyczące premiery najnowszego epizodu. Premierowa emisja 4147 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 4 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości w sercach polskich widzów, zabierając nas w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja umiejętnie łączy wątki obyczajowe, pełne miłosnych uniesień i bolesnych zdrad, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy odważnie poruszają również ważne tematy społeczne, co sprawia, że opowieść o Marysi, Kindze i ich przyjaciołach pozostaje aktualna i bliska życiu. W serialu występują m.in.:

