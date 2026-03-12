Pierwsza miłość, odcinek 4174: Biały podejrzewa zdradę. Angelika zostaje podłączona do respiratora - ZWIASTUN

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Dowiedzieliśmy się, że załamana pozytywnym wynikiem testu ciążowego Emilka udała się na badania, a prawda o jej stanie wyszła na jaw w dramatycznych okolicznościach za sprawą jej ojca.

Tymczasem Iga zmagała się z potężnymi wyrzutami sumienia po impulsywnym pocałunku z Jamesem, a opieka, jaką otoczył ją niczego nieświadomy Alan, tylko spotęgowała jej poczucie winy.

Równie nieświadomy dramatycznej sytuacji był Biały, który szykował się do uroczystej przysięgi wojskowej, planując zaprosić na nią Angelikę. Nie wiedział jednak, że kobieta walczy o życie w szpitalu. Poprzedni epizod bez wątpienia ustawił scenę dla kolejnych, pełnych napięcia wydarzeń.

"Pierwsza miłość" odc. 4174 - streszczenie

W nadchodzącym 4174 odcinku Janek ogłasza Kindze swój wyjazd do Ameryki Łacińskiej w celach zawodowych, gdzie zamierza stworzyć reportaż o systemie więziennictwa. Ta wiadomość staje się dla Kingi ostatecznym impulsem do podjęcia decyzji o rozwodzie. Kobieta udaje się również na finałową rozprawę sądową swojej matki, by okazać jej wsparcie, jednak sąd ostatecznie uznaje Teresę winną wszystkich zarzucanych czynów.

Tymczasem Emilka, która ledwo otrząsnęła się po traumie ciąży będącej wynikiem gwałtu, doświadcza kolejnego dramatu – poronienia. Fryderyk, dotąd niezadowolony z sytuacji, nagle zaczyna otaczać ją troską, jednocześnie próbując zamaskować własną ulgę.

Równocześnie Biały, stojąc u progu złożenia przysięgi, z niepokojem zauważa brak Angeliki, nieświadomy, że dziewczyna walczy o życie w szpitalu, podłączona do respiratora.

"Pierwsza miłość" odc. 4174 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno dramatyczne decyzje, jak i bolesne zwroty akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Aby poznać odpowiedzi na nurtujące pytania, warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 4174. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku niezmiennie gości w sercach polskich widzów. Akcja serialu, osadzona w dynamicznym Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, oferuje unikalne połączenie wątków obyczajowych, komediowych, a nawet sensacyjnych i kryminalnych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu losy Marysi, Kingi i pozostałych postaci stają się jeszcze bliższe odbiorcom. Ta mieszanka sprawia, że serial od lat utrzymuje swoją popularność. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

