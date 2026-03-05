Pierwsza miłość, odcinek 4173: Biały szykuje się do ważnej uroczystości, nieświadomy, że Angelika walczy o życie w szpitalu - ZDJĘCIA

W serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwej dawki dramatyzmu. Alan, próbując odbudować relację z Mikołajem i Kostkiem, nieświadomie odepchnął od siebie Igę, która znalazła pocieszenie w towarzystwie Jamesa. W tym samym czasie sytuacja w więzieniu eskalowała, gdzie Bartek naraził się osadzonym, stając w obronie Ilony, a Łukasz dla przetrwania postanowił stanąć po stronie prowodyra buntu. Jednak to wyznanie Emilki wstrząsnęło najmocniej - przyjaciółka w rozmowie z Martą przyznała, że może być w ciąży. Jej największym lękiem okazał się fakt, że ojcem dziecka mógł być Mateusz, który dopuścił się na niej agresji seksualnej. Co przyniesie kolejny odcinek po tak dramatycznych wydarzeniach?

"Pierwsza miłość" odc. 4173 - streszczenie

Wiadomość o ciąży spada na Emilkę jak grom z jasnego nieba, a pozytywny wynik testu tylko pogłębia jej rozpacz. Razem z Martą postanawia udać się na dodatkowe badania, by potwierdzić tę informację. W międzyczasie jej ojciec, nie mogąc powstrzymać emocji, konfrontuje się z Fryderykiem. To właśnie w wyniku tej gwałtownej wymiany zdań biznesmen dowiaduje się, że jego partnerka spodziewa się dziecka. Tymczasem Iga zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia po tym, jak pod wpływem chwili pocałowała Jamesa, a troskliwa opieka Alana tylko potęguje jej poczucie winy. Z kolei Biały, nieświadomy dramatu Angeliki, która walczy o życie w szpitalu, z radością przygotowuje się do uroczystej przysięgi wojskowej, na którą zamierza ją zaprosić.

"Pierwsza miłość" odc. 4173 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie sięga zenitu. Czy Iga przyzna się do zdrady? Co zrobi Fryderyk na wieść o ciąży Emilki? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie zasiądźcie przed telewizorami. Premierowa emisja 4173. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na ekranach naszych telewizorów. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą perypetie mieszkańców malowniczego Wadlewa oraz tętniącego życiem Wrocławia. Produkcja mistrzowsko łączy wątki obyczajowe, miłosne dramaty i momenty pełne humoru z elementami sensacji, a nawet kryminału. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół są tak bliskie sercom milionów Polaków. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)