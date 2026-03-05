Na Wspólnej, odcinek 4177: Remek wyznaje Brygidzie, że ją okłamywał. Jego rodzice chcą wykorzystać dziewczynę do własnych celów - ZDJĘCIA

Emocje w ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Po rzekomym poronieniu pogrążona w rozpaczy Kalina usłyszała, że winę za jej tragedię ponosi Darek, który w efekcie stracił nie tylko pracę, ale i rodzinę. Tymczasem u Bergów, podczas rodzinnego świętowania, niespodziewanie pojawił się Bartek, trener Juniora, co wywołało wściekłość Elizy. Równie napięta atmosfera panowała w szpitalu, gdzie Kamil z sukcesem przeprowadził operację Antka, dawnej miłości Łucji. Prawdziwa niespodzianka czekała jednak na Hoffera w domu, gdy Krystyna zwróciła się do niego imieniem pacjenta. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznych zwrotach akcji?

"Na Wspólnej" odc. 4177 - streszczenie

Codzienne wizyty Brygidy w szpitalu wyraźnie poprawiają humor Remkowi. Postawa jego matki, początkowo niechętnej tej relacji, ulega diametralnej zmianie, gdy mąż uświadamia jej, że dziewczynę można wykorzystać do własnych celów. Mimo to, Remek decyduje się na szczerość i wyznaje Brygidzie, że przez cały czas ją okłamywał. W tym samym czasie rozgoryczony Żbik odreagowuje złość na siłowni, gdzie wdaje się w bójkę, z której ratuje go Czerski, przy okazji dowiadując się o nieuczciwych zagrywkach Kaliny. Zdeterminowany Darek, z pomocą ojca, przygotowuje pozew o zniesławienie przeciwko Kalinie, by udowodnić jej podstęp. Równolegle Mikołaj, montując kamery w domu rodziców, odkrywa, że Edek i Boska się rozstali, co skłania całą rodzinę do podjęcia próby pogodzenia zakochanych.

"Na Wspólnej" odc. 4177 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, a każdy kolejny odcinek przynosi nowe, niespodziewane zwroty akcji. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i odpowie na nurtujące ich pytania. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić premierowych wydarzeń z życia mieszkańców ulicy Wspólnej. Gdzie i o której godzinie będzie można go obejrzeć? Najnowszy, 4177 odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół połączonych obietnicą z domu dziecka. Ich losy, splecione wokół domu przy tytułowej ulicy, tworzą poruszającą opowieść o przyjaźni, miłości i rodzinnych perypetiach. Śledzimy zmagania kolejnych pokoleń Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, dla których wspólne więzi są najcenniejszym skarbem. To historia, która udowadnia, że prawdziwa przyjaźń jest silniejsza niż więzy krwi. W serialu występują m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)