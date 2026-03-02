W ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów po raz kolejny przybrały nieoczekiwany obrót. Byliśmy świadkami, jak Mariusz w końcu zjawił się w kancelarii, zaskakując wszystkich swoim lekceważącym podejściem i odrzucając pomoc Darka w sprawie Nowińskiego. W tym samym czasie Ola dowiedziała się od prawnika Alana o jego planach przekazania synowi znacznego majątku. Nie zabrakło też wzruszeń, gdy obwiniająca się o wypadek Kluska Brygida odwiedziła go w szpitalu, co wyraźnie zbliżyło ich do siebie. Na froncie miłosnym Dex zaproponował Uli wspólne zamieszkanie, a całą sytuację skomplikowało zaproszenie od Kamila na rodzinny obiad, które wzbudziło w młodych niepokój. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w nadchodzących dniach?

"Na Wspólnej" odc. 4174 - streszczenie

W dniu ślubu Kaliny i Tadka, Trzeciak przedstawia Zakościelnym swoją świadkową jako licealną przyjaciółkę, w tajemnicy prosząc wynajętą aktorkę, by utrzymała tę mistyfikację. Po uroczystości i weselu, gdy Darek przygotowuje się do opuszczenia imprezy, zostaje niespodziewanie sprowokowany przez Kalinę, która chwilę później spada ze schodów, wywołując ogólne poruszenie. Równocześnie Eliza wspiera Juniora podczas jego pierwszych zawodów bokserskich, które chłopak kończy zwycięstwem. Wieczór przynosi także przełom w relacji Elizy i Bartka, gdyż ich szczera rozmowa przy winie kończy się pocałunkiem. Tymczasem Dex, odwiedzając rodzinę Uli, popełnia niezręczne faux pas, przynosząc wino Kamilowi, który spokojnie wyznaje, że jest niepijącym alkoholikiem. Trunek ostatecznie trafia w ręce profesor Agier, która po kilku kieliszkach traci nad sobą panowanie, obraża wszystkich i zamyka się w sypialni, pozostawiając Dexa z poczuciem winy, jednak Hoffer go uspokaja, dzięki czemu chłopak zaczyna zyskiwać jego sympatię.

"Na Wspólnej" odc. 4174 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już wkrótce będą mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno dramatyczne zwroty akcji, jak i romantyczne uniesienia. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić tych kluczowych wydarzeń. Premierowa emisja odcinka 4174 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół z domu dziecka, których losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy. To opowieść o sile przyjaźni, która staje się fundamentem dla kolejnych pokoleń rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Śledzimy ich codzienne zmagania, radości i dramaty, przekonując się, że więzi zrodzone z młodzieńczych przyrzeczeń potrafią być trwalsze niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)